Ιστορικά υψηλά για τη Viohalco το 2025

Ιστορικά υψηλά μεγέθη κατέγραψε ο όμιλος Viohalco (Cenergy, ElvalHalcor, Σιδενόρ, Νοval Property κ.α) το 2025 που σύμφωνα με τη διοίκηση είναι το επιστέγασμα της δουλειάς των τελευταίων ετών μέσα από επενδύσεις, γεωγραφική εξάπλωση και ευρύ πελατολόγιο.

«Τα αποτελέσματα του 2025 είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσπαθειών των ανθρώπων μας στηριζόμενες σε σταθερές επενδύσεις, ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιόδους στο παρελθόν», ανέφερε ο Στράτος Θωμαδάκης, οικονομικός διευθυντής της Viohalco κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών.

Σύμφωνα με τον κ. θωμαδάκη το 2026 τα εργοστάσια του ομίλου μετά τις επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι σε θέση να παράγουν μεγαλύτερους όγκους από το 2025. «Εχουμε εισέλθει με αυτοπεποίθηση στο 2026 παρά τις νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε τις πιθανές επιπτώσεις στο κόστος ενέργειας, στην αλυσίδα εφοδιασμού και στις γενικότερες μικροοικονομικές συνθήκες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι προοπτικές ανά τομέα

Για τις προοπτικές ανά τομέα επισήμανε ότι καταγράφεται συνεχιζόμενη μακροπρόθεσμη ζήτηση για αλουμίνιο και χαλκό, μεγάλο ανεκτέλεστο παραγγελιών σε καλώδια και σωλήνες χάλυβα, καθώς και αυξανόμενες ευκαιρίες στον τομέα του χάλυβα, καθώς τα ευρωπαϊκά μέτρα θα βελτιώσουν τις συνθήκες της αγοράς. Επίσης, η συνεπής και πειθαρχημένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων αναμένεται να συνεχιστεί το 2026, προσφέροντας επιπλέον στήριξη στην συνολική απόδοση. «Όλα τα παραπάνω τοποθετούν τον όμιλο σε ισχυρή θέση για να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη το 2026 και στο μέλλον», υποστήριξε ο κ. Θωμαδάκης.

Οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν στον κλάδο του χάλυβα (Sovel, Σιδενόρ, Stomana στη Βουλγαρία) ο οποίος έδειξε σημάδια ανάκαμψης παρά το γεγονός ότι οι αγορές χάλυβα στην Ευρώπη κατέγραψαν χαμηλότερη ζήτηση σε σχέση με το 2024.

Τι σημαίνουν τα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης του χάλυβα

Η Ευρωπαϊκή Ενωση βλέποντας τις ευρωπαϊκές χαλυβουργίες να επηρεάζονται από την πλεονάζουσα παραγωγή παγκοσμίως και το αυξημένο κόστος ενέργειας πρώτων υλών το 2025, υιοθέτησε δύο σημαντικά μέτρα: Τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), μια περιβαλλοντική πολιτική που στηρίζει τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η οποία ενεργοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 και ένα νέο μέτρο εμπορικής άμυνας που θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2026, το αργότερο, το οποίο περιορίζει τις αδασμολόγητες εισαγωγές χάλυβα στην ΕΕ στα 18,3 εκατ. τόνους ετησίως - αποτελώντας μείωση της τάξης του 47%.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Viohalco, ήδη με τις πρωτοβουλίες αυτές οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα. Και αυτό γιατί ο μηχανισμός CBAM συμβάλλει, σε κάποιο βαθμό, στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαίων παραγωγών χάλυβα και των εισαγωγών, ενώ με το δεύτερο μέτρο οι εισαγωγές χάλυβα χωρίς δασμούς θα έχουν ανώτατο όριο 18,3 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Οποιοσδήποτε όγκος πάνω από αυτό το όριο θα επιβαρύνεται με δασμό 50%. «Τα μέτρα αυτά καθιστούν τον χάλυβα εκτός ΕΕ πιο ακριβό, κάτι που αποτελεί μεγάλο όφελος για εμάς, αλλά και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους παραγωγούς», επισήμανε ο κ. Θωμαδάκης.

Σημειώνεται πως ο κλάδος χάλυβα της Viohalco κατέγραψε το 2025 έσοδα 1 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα ebitda 77 εκατ. ευρώ από 39 εκατ. ευρώ το 2024 και ζημιές προ φόρων 1,2 εκατ. ευρώ με τα εργοστάσια στην Ελλάδα να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τη Stomana στη Βουλγαρία που ήταν εκτεθειμένη στην ευρωπαϊκή αγορά

Σχετικά με τη μείωση του ενεργειακού κόστος στον τομέα του χάλυβα τα στελέχη της Viohalco ανέφεραν ότι έχουν γίνει πολλά από το 2013, καθώς έχει κατασκευαστεί ο επαγωγικός κλίβανος που εξαλείφει μια φάση παραγωγής και εξοικονομεί σημαντικό αριθμό κιλοβατωρών ανά τόνο.

Τα μεγέθη του ομίλου το 2025

Για την περσινή χρήση η Viohalco ανακοίνωσε έσοδα 7,2 δισ. (+9% ετησίως), υποστηριζόμενα από υψηλότερους όγκους πωλήσεων και ευνοϊκές τιμές μετάλλων. Το προσαρμοσμένο ebitda ενισχύθηκε κατά 20% στα 727 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 46% στα 235 εκατ. ευρώ. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τους κλάδους αλουμινίου, καλωδίων και χαλυβδοσωλήνων.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στο 1,5 δισ., ενώ η μόχλευση παρέμεινε χαμηλή (2,1x net debt/EBITDA). Το ΔΣ θα προτείνει μέρισμα 0,27 ανά μετοχή στην ΓΣ της 26 Μαΐου 2026, η συνολικό ποσό 70 εκατ. ευρώ. Η μετοχή από τις αρχές του 2025 έχει κάνει μια τρελή πορεία και έχει σχεδόν τριπλασιάσει την τιμή και η κεφαλαιοποίηση έχει ανέλθει στα 3,6 δισ. ευρώ ξεπερνώντας κατά πολύ τη λογιστική αξία (2,6 δισ.).

Οι επενδύσεις το 2025 ανήλθαν στα 430 εκατ. ευρώ και όπως υποστήριξε ο κ. Θωμαδάκης, οι επενδύσεις του 2026 εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα.