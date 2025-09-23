INTRALOT: Τρέχει ο σχεδιασμός για την εξαγορά της Ballys, έρχεται η ΑΜΚ των 400 εκατ., κάλυψη ήδη 2 φορές για το ομόλογο 850 εκατ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκετε το χρηματοδοτικό σχέδιο της Intralot για την εξαγορά της Bally’s, case που αποτελεί την μεγαλύτερη κίνηση της εισηγμένης εντός και εκτός των πυλών.

Μία κίνηση που συνδυάζεται με την ευρύτερη αναδιάρθρωση του ισολογισμού της, καθώς το βιβλίο για την κάλυψη ομολογιών ύψους 850 εκατ. ευρώ εξαετούς διάρκειας από την ευρωπαϊκή αγορά κλείνει την Τετάρτη με την έκδοση, ήδη από εχθές πρώτη μέρα των εγγραφών, να έχει καλυφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά 2 φορές.

Μέσω των κινήσεων που δρομολογούνται και υλοποιούνται σε γρήγορους χρόνους, η Intralot επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με καθαρό σχέδιο δράσης και ένα χρηματοδοτικό πλάνο που έχει θέσει σε εφαρμογή με συνολική αξία που υπερβαίνει τα €2,7 δισ.

Έτσι, παράλληλα με τις ομολογίες και τον δανεισμό, την άλλη εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να ξεκινήσει η αύξηση κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ της εισηγμένης.

Για την αύξηση θα «τρέξει» βιβλίο ξένων επενδυτών αλλά και βιβλίο στην Ελλάδα για τους υφιστάμενους μετόχους που θα έχουν προτεραιότητα. Η ΑΜΚ τελεί υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων, ωστόσο η εταιρεία έχει ήδη λάβει θετικά μηνύματα από τα πρόσφατα roadshows σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη με αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στο μέτωπο του δανεισμού η Intralot ήδη εξασφάλισε 660 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 460 εκατ. από ξένες τράπεζες και 200 εκατ. από ελληνικές τράπεζες με διάρκεια 6 και 4 ετών αντίστοιχα, παράλληλα με τις ομολογίες ύψους 850 εκατ. ευρώ εξαετούς διάρκειας που τρέχει η διαδικασία από την ευρωπαϊκή αγορά.

Τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου όπως έχει γνωστοποιηθεί θα αξιοποιηθούν ώστε να αποπληρωθεί υφιστάμενος δανεισμός της Intralot. Eτσι, το νέο σχήμα Intralot-Ballys θα έχει δανεισμό 1,66 δισ. ευρώ (τα 660 εκατ, τα 850 εκατ. και τα 130 εκατ. του ελληνικού ομολόγου). Το νέο σχήμα θα έχει έσοδα 1,1 δισ. ευρώ και μέσο margin EBITDA στο 38% (περίπου 416 εκατ. ευρώ) με μεγάλα μερίδια αγοράς στο on line gaming και στις λοταρίες. Να σημειωθεί ότι, η τιμή διάθεσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ούτε και πόσες μετοχές θα δικαιούνται οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Την ίδια ώρα χθες η Intralot έδωσε στην δημοσιότητα στοιχεία και αναλυτική εικόνα για το πως θα διαμορφώνονταν τα οικονομικά της μεγέθη αν είχε ήδη ενσωματώσει τη Bally’s, σύμφωνα με τα pro forma στοιχεία.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία , ο κύκλος εργασιών του 2024 θα έφθανε τα 1,04 δισ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 65,4 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, τα έσοδα θα διαμορφώνονταν σε 534,2 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων 168 εκατ. ευρώ από την Intralot και 366,2 εκατ. ευρώ από τη Bally’s. Τα καθαρά κέρδη της περιόδου θα ανέρχονταν σε 75,7 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο η Bally’s θα εμφάνιζε καθαρά κέρδη 116 εκατ. ευρώ.

Το χρηματοοικονομικό κόστος στο εξάμηνο υπολογίζεται στα 52,8 εκατ. ευρώ, ενώ σε ετήσια αναγωγή μέχρι τον Ιούνιο του 2025 τα καθαρά κέρδη θα διαμορφώνονταν σε 143,6 εκατ. ευρώ. Ο ισολογισμός, με τα δεδομένα της συγχώνευσης, θα έδειχνε ίδια κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ, μακροπρόθεσμο δανεισμό 1,59 δισ. ευρώ, βραχυπρόθεσμο 36,5 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 119,9 εκατ. ευρώ.

Η Ιntralot σε μια κίνηση που αλλάζει συθέμελα το αποτύπωμά της μέσω μιας συμφωνίας συνολικής αξίας περίπου €2,7 δισ. επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και να επιταχύνει τη μετάβασή της σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο με την εξαγορά της Ballys που θα γίνει με την ανάληψη δανεισμού 1,53 δισ. ευρώ και με την έκδοση νέων μετοχών της Intralot (873.707.073 σε μία εκτιμώμενη αξία 1,30 ευρώ ανά μετοχή) που θα καταλήξουν στους μετόχους της Ballys.

Σε αυτό το πλαίσιο η Intralot εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις τράπεζες Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies, για προσωρινή γέφυρα χρηματοδότησης ύψους €1,6 δισ., προκειμένου να καλύψει το cash σκέλος της εξαγοράς και να αναχρηματοδοτήσει μέρος υφιστάμενου χρέους. Οι δεσμεύσεις αυτές προήλθαν από τέσσερις διεθνείς τράπεζες: Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι η πρόθεσή της είναι η σταδιακή αντικατάσταση του bridge loan με πιο βιώσιμη χρηματοδότηση από τις αγορές κεφαλαίου, αξιοποιώντας τόσο την καλή συγκυρία των αγορών όσο και την αναβάθμιση του πιστωτικού της προφίλ.

Επιπλέον, η εταιρεία διασφάλισε τη συναίνεση των ομολογιούχων του ελληνικού λιανικού ομολόγου ύψους €130 εκατ., το οποίο θα παραμείνει ενεργό και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.