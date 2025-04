Intralot: Επεκτείνει το συμβόλαιό της στη Νέα Ζηλανδία μέχρι το 2032

Η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στη Νέα Ζηλανδία INTRALOT New Zealand Ltd και το Department of Internal Affairs (DIA) υπέγραψαν επέκταση της μεταξύ τους σύμβασης διάρκειας έξι ετών, από το 2026 έως το 2032, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον ένα έτος για την παροχή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας «Electronic Monitoring System» (EMS) παιγνιομηχανών Class 4 (non-casino).

Παράλληλα, το Department άσκησε το δικαίωμά του για επέκταση ενός έτους τής ως άνω σύμβασης παροχής του συστήματος εποπτείας EMS με την INTRALOT New Zealand από τις 10 Μαΐου 2025 έως τις 10 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύστημα εποπτείας EMS παρουσιάστηκε από την INTRALOT τον Μάρτιο του 2007 με σκοπό την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των παιγνιομηχανών σε σημεία πώλησης Class 4, όπως οι παμπ και τα κλαμπ, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των παιχνιδιών και παρέχοντας αναλυτική οικονομική ενημέρωση. Μέσω της νέας επέκτασης, η INTRALOT θα συνεχίσει να παρέχει στο Department το δοκιμασμένο στον κλάδο σύστημα εποπτείας EMS, εμπλουτισμένο με σημαντικές αναβαθμίσεις που θα μπορούν να υποστηρίξουν ένα νέο φάσμα προηγμένων υπηρεσιών και λειτουργιών για τις παιγνιομηχανές Class 4.

Η νέα επέκταση βασίζεται στη μακροχρόνια συνεργασία του Department με την INTRALOT και καταδεικνύει την επιτυχημένη συμβολή της εταιρείας στην υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος εποπτείας EMS στη Νέα Ζηλανδία με βάση τις υψηλότερες προδιαγραφές του κλάδου. Το σύστημα και οι υπηρεσίες εποπτείας EMS της INTRALOT ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού τυχερών παιχνιδιών «International Gaming Standards Association» και τις πιο απαιτητικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

Επιπλέον, οι προηγμένες υπηρεσίες της INTRALOT προς το Department θα συνεχίσουν να προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι σύμφωνα με τις εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις ελέγχου τυχερών παιχνιδιών της Νέας Ζηλανδίας.

Η INTRALOT επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων κεντρικών συστημάτων εποπτείας για ρυθμιζόμενες αγορές. Η νέα επέκταση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συνεργασίας της INTRALOT με το Τμήμα Κοινωφελών Τυχερών Παιχνιδιών της Νεμπράσκα (ΗΠΑ) για την εφαρμογή ενός συστήματος εποπτείας σε πραγματικό χρόνο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, ενώ το σύστημα της εταιρείας ήδη βρίσκεται σε λειτουργία στη Βικτώρια (Αυστραλία), τη Τζόρτζια και το Οχάιο (ΗΠΑ).