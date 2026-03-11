Info Quest Technologies: Στρατηγική συνεργασία με την Corsight AI στη διάθεση  ΑΙ λύσεων αναγνώρισης προσώπου

Η Info Quest Technologies, κορυφαία εταιρεία διάθεσης προϊόντων και λύσεων ψηφιακών τεχνολογιών, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με την Corsight AI, πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της προηγμένης αναγνώρισης προσώπου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Info Quest Technologies αναλαμβάνει τη διάθεση των καινοτόμων λύσεων της Corsight AI στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ρουμανίας, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία της σε λύσεις enterprise και cyber security, καθώς και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει, παρέχοντας εκπαίδευση, υποστήριξη pre sales αλλά και τεχνική καθοδήγηση, διασφαλίζοντας την επιτυχία κάθε υλοποίησης.

Ανταποκρινόμενη στις πολλαπλές και ιδιαίτερα πολύπλοκες ανάγκες αναγνώρισης προσώπου που έχουν σήμερα οργανισμοί σε διάφορα πεδία, η Corsight AI με την προηγμένη πλατφόρμα Facial Intelligence προσφέρει μέγιστη ταχύτητα, ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εξαιρετική ακρίβεια ακόμη και σε απαιτητικά, μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα (χαμηλός φωτισμός, μεγάλες γωνίες λήψης, μερική κάλυψη προσώπου, κλπ), ευελιξία και επεκτασιμότητα, δίνοντας έμφαση στην ιδιωτικότητα (privacy by design) και τη συμμόρφωση με τα κανονιστικά πλαίσια.

Η πλατφόρμα αποκαλύπτει κρίσιμα δεδομένα μέσω της αναγνώρισης ατόμων που περιλαμβάνονται σε λίστες παρακολούθησης, του εντοπισμού άγνωστων προσώπων και της ανάλυσης προτύπων συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθώντας τη συχνότητα, τη διάρκεια και τις επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις, εντοπίζει περιπτώσεις άσκοπης παραμονής, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και άλλες ύποπτες δραστηριότητες, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αντιδρούν προληπτικά, ενισχύοντας την ασφάλεια, την επιχειρησιακή γνώση και την προστασία της ιδιωτικότητας, ακόμη και στα πιο σύνθετα περιβάλλοντα, όπως ενδεικτικά:

Κρίσιμες Υποδομές & Μεταφορές: Έλεγχος πρόσβασης σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις, αναγνώριση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, διαχείριση μεγάλων ροών επιβατών και ενίσχυση της ασφάλειας σε αεροδρόμια, λιμάνια και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Δημόσια και Ιδιωτική Ασφάλεια: Αναγνώριση προσώπων ενδιαφέροντος σε πραγματικό χρόνο, ταχύτερη ανάλυση video για έρευνες, ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ασφάλειας του προσωπικού στο πεδίο.

Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί: Πρόληψη απάτης σε ΑΤΜ και καταστήματα, έλεγχος φυσικής πρόσβασης σε κρίσιμες υποδομές και ενίσχυση της ασφάλειας πελατών και προσωπικού.

Λιανεμπόριο: Πρόληψη κλοπών και οργανωμένης απάτης, εντοπισμός εσωτερικής δυσλειτουργίας, έλεγχος πρόσβασης σε ευαίσθητους χώρους και βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, μέσω έξυπνης αναγνώρισης επαναλαμβανόμενων επισκεπτών.

Μεγάλοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις: Ενίσχυση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης, έγκαιρος εντοπισμός καταστάσεων αυξημένου κινδύνου, διασύνδεση με συστήματα παρουσιολογίου, έλεγχος πρόσβασης και ειδοποιήσεις για μη εξουσιοδοτημένη παρουσία.

«Η συνεργασία μας με την Corsight AI ενισχύει ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιο λύσεων ασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουμε στην αγορά», δήλωσε ο Αντώνης Σταματόπουλος, Γενικός Διευθυντής Cloud & Software της Info Quest Technologies. «Στόχος μας είναι μαζί με τους συνεργάτες μας να σχεδιάσουμε και να υποστηρίξουμε σύνθετα έργα με πραγματική προστιθέμενη αξία για οργανισμούς και επιχειρήσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις της Corsight AI και τις υπηρεσίες της Info Quest Technologies επικοινωνήστε με το [email protected]