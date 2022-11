Ίλον Μασκ: Συνδρομή στο Twitter για εκκαθάριση trolls και bots

Το αφεντικό της Tesla Ίλον Μασκ, δήλωσε αργά χθες ότι θα διατελέσει διευθύνων σύμβουλος του Twitter που μόλις αγόρασε για 44 δισεκατομμύρια δολάρια, μια κίνηση που αναλυτές της Wall Street είπαν ότι θα μπορούσε να εξασθενήσει τον δισεκατομμυριούχο.

Ο Μασκ, ο οποίος διευθύνει επίσης την εταιρεία πυραύλων SpaceX, την startup με μικροτσιπ εγκεφάλου Neuralink και την εταιρεία Boring Company, απέλυσε τον προηγούμενο επικεφαλής του Twitter, Παράγκ Αγκραουάλ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα και πρότεινε αναθεωρήσεις στη διαδικασία επαλήθευσης χρηστών της πλατφόρμας με τίμημα μια συνδρομή.

Απαντώντας σε ένα tweet από τον συγγραφέα Στέφεν Κινγκ ότι δεν θα ήταν διατεθειμένος να πληρώνει 20 δολάρια το μήνα για να κάνει χρήση ενός επαληθευμένου περιεχομένου Twitter, ο Μασκ απάντησε: "Τι θα λέγατε για 8 $;"

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?