Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων έλαβε πιστοποίηση από την TÜV Austria Hellas

Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων του Ασύλου Ανιάτων έλαβε από την TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίηση κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει. Η επικύρωση αυτή αντανακλά τη διαρκή δέσμευση του Ιδρύματος σε οργανωμένες, αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας.

Η απονομή της πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 29 Απριλίου, σε μία όμορφη τελετή, παρουσία της Διοίκησης του Ασύλου, των εργαζομένων του Νοσηλευτηρίου και εκπροσώπων της TÜV AUSTRIA Hellas. Η κυρία Βάσω Κωτσάκη, Head of CSR & Communication Division και η κυρία Μαρία Αγαπητού, Head of Management Systems & Products Certification Division at TÜV AUSTRIA HELLAS - Inspection and Certification Body, απένειμαν στην Πρόεδρο του Ιδρύματος κυρία Ιωάννα Ηλιάδη το πιστοποιητικό EN ISO 9001 – 2015.

Η τελετή αποτέλεσε αφορμή για ουσιαστικές συζητήσεις, αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας και έκφραση ευχαριστιών, σε ένα κλίμα ικανοποίησης για την επίτευξη ενός σημαντικού στόχου.

Το ISO 9001:2015 είναι το πιο αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για τη διαχείριση ποιότητας. Βασίζεται σε αρχές όπως η εστίαση στους ανθρώπους που λαμβάνουν τις υπηρεσίες, η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού και η συνεχής βελτίωση. Στόχος του είναι να διασφαλίζει ότι κάθε οργανισμός λειτουργεί οργανωμένα, με συνέπεια και με προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες όσων εξυπηρετεί.



Ιωάννα Ηλιάδη, Πρόεδρος Δ.Σ. Ασύλου Ανιάτων, Βάσω Κωτσάκη, Head of CSR & Communication Division at TÜV AUSTRIA HELLAS, Πέτρος Αλευράς, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, Μαρία Αγαπητού, Head of Management Systems & Products Certification Division at TÜV AUSTRIA HELLAS - Inspection and Certification Body

Η Πρόεδρος του Ασύλου Ανιάτων κυρία Ιωάννα Ηλιάδη δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι για την πιστοποίηση που λάβαμε από την TÜV AUSTRIA Hellas, τον κορυφαίο Οργανισμό Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω αυτής, αναγνωρίζεται και επισφραγίζεται η σταθερή και διαχρονική προσπάθεια της διοίκησης και των εργαζομένων μας να προσφέρουν καθημερινά υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με σεβασμό και φροντίδα, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενών μας. Να σημειώσω ότι από την πανέμορφη τελετή έλειπε η πολύτιμη σύμβουλός μας, κυρία Μάρθα Κιρλή».

Η κυρία Μαρία Αγαπητού, Head of Management Systems & Products Certification Division at TÜV AUSTRIA HELLAS - Inspection and Certification Body τόνισε ότι: «H απόκτηση της πιστοποίησης EN ISO 9001:2015 από το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών τους και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους να λειτουργούν με συνέπεια, αξιοπιστία και με επίκεντρο τις ανάγκες των ωφελούμενων τους».

Η κυρία Βάσω Κωτσάκη, Head of CSR & Communication Division at TÜV AUSTRIA HELLAS δήλωσε: «Eίμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες μας για την ποιότητα και την αριστεία. Η TÜV AUSTRIA θα συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ιδρύματος για τη συνεχή βελτίωσή του».