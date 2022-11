Ideal: Άλμα 38% των εσόδων και 22% των EBITDA στο εννεάμηνο

Με σημαντική βελτίωση των μεγεθών της σε όλα σχεδόν τα επίπεδα ολοκλήρωσε το εννεάμηνο η Ideal, επιβεβαιώνοντας την επενδυτική στρατηγική της.

Ειδικότερα, στα Proforma Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του εννεαμήνου 2022 η Ideal Holdings εμφάνισε:

- Αύξηση των Εσόδων κατά 38% στα € 134,5 εκατ.

- Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 22% στα € 19,2 εκατ.

- Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 17% στα € 15,0 εκατ.

- Καταβολή επιστροφής κεφαλαίου ΕΥΡΩ 0,12 ανά μετοχή έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022

Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της Ideal

Βιομηχανία

- Αύξηση των Εσόδων κατά 60% στα € 69,2 εκατ.

- Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 40% στα € 13,5 εκατ.



- Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 41% στα € 11,6 εκατ.

Πληροφορική

- Αύξηση των Εσόδων κατά 29% στα € 60,6 εκατ.

- Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 27% στα € 7,5 εκατ.

- Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 23% στα € 5,4 εκατ.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ AE, COLEUS (pty) Ltd και για τις δύο περιόδους από 1/1, ενώ αντίστοιχα έχουν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα της ESM Ltd (Three Cents) προκειμένου οι δύο περίοδοι να είναι συγκρίσιμες.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις, ο Πρόεδρος του ΔΣ της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου δήλωσε:

"Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν την επενδυτική στρατηγική μας και την αξία των σημαντικών συμφωνιών που ολοκληρώσαμε το 2022. Είμαστε αισιόδοξοι ότι παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, θα υπάρξουν επενδυτικές ευκαιρίες και την επόμενη χρονιά και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων μας".