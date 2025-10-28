Ιαπωνία: Τα κέρδη της Nomura υποχώρησαν 6%

Η Nomura, η μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε την Τρίτη πτώση 6% στα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Nomura καθαρά κέρδη 92,1 δισεκατομμυρίων γιεν (610,82 εκατομμύρια δολάρια) κατά τη διάρκεια της περιόδου, σε σύγκριση με κέρδη 98,4 δισεκατομμυρίων γιεν κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από την ισχυρή απόδοση της Nomura στον τομέα της χονδρικής, όπου τα ρεκόρ έσοδα από συναλλαγές μετοχών συνέπεσαν με την αύξηση των συναλλαγών και των δραστηριοτήτων άντλησης κεφαλαίων, καθώς οι επιπτώσεις από τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο σχετικά με τους δασμούς είχαν πλέον ξεκαθαρίσει.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν σε ετήσια βάση, καθώς οι πωλήσεις στο τμήμα διαχείρισης περιουσίας της Nomura μειώθηκαν, με τις πωλήσεις μετοχών να σημειώνουν πτώση 9% λόγω της επιφυλακτικής στάσης των επενδυτών, ενώ οι ιαπωνικοί δείκτες μετοχών σημείωσαν ρεκόρ υψηλών επιδόσεων.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάκαμψη της χονδρικής δραστηριότητας της Nomura, όπου τα κέρδη για πολλά χρόνια υπόκειντο στις διακυμάνσεις της αγοράς, αλλά τα τελευταία τρίμηνα κατέγραψαν πιο σταθερά κέρδη.