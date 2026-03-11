Η Wolt παρουσιάζει την 4η Ετήσια Έκθεση Αλγοριθμικής Διαφάνειας

Η Wolt δημοσίευσε την 4η Ετήσια Έκθεση Αλγοριθμικής Διαφάνειας, παρουσιάζοντας πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν τη λειτουργία της πλατφόρμας της. Η έκθεση εξηγεί πώς διαμορφώνονται οι προτάσεις προς τους χρήστες, πώς ανατίθενται οι παραγγελίες στους συνεργάτες διανομείς, καθώς και τις βασικές αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των συστημάτων αυτών, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της δίκαιης λειτουργίας της πλατφόρμας για όλους τους συμμετέχοντες στο οικοσύστημά της.

Για τους καταναλωτές, η έκθεση εξηγεί πώς οι αλγόριθμοι τους βοηθούν να εντοπίζουν πιο εύκολα εστιατόρια και καταστήματα που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους. Η αρχική σελίδα της εφαρμογής προσαρμόζεται δυναμικά με βάση την αλληλεπίδραση των χρηστών με την πλατφόρμα, προβάλλοντας επιλογές που σχετίζονται με προηγούμενες παραγγελίες ή δημοφιλή προϊόντα. Παράλληλα, τα αποτελέσματα αναζήτησης και οι προτάσεις λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η απόσταση, η διαθεσιμότητα, η δημοτικότητα των καταστημάτων και η αξιολόγησή τους από άλλους χρήστες, συμβάλλοντας σε μια πιο γρήγορη και εξατομικευμένη εμπειρία.

Για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, παρουσιάζεται πώς η τεχνολογία υποστηρίζει την ψηφιακή τους ανάπτυξη, προσφέροντας εργαλεία για τη διαχείριση παραγγελιών, την ενίσχυση της ορατότητας και την ανάλυση επιδόσεων. Μέσα από λειτουργίες προωθητικών ενεργειών, η Wolt δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – που αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των συνεργατών της – να προσεγγίσουν νέους πελάτες. Παράλληλα, μέσω αναλυτικών dashboards, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν βασικούς δείκτες απόδοσης, όπως οι πωλήσεις και η ικανοποίηση των πελατών, ώστε να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους.

Για τους συνεργάτες διανομείς, η έκθεση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αλγόριθμοι συμβάλλουν στην αποδοτική ανάθεση των παραγγελιών, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα του διανομέα, η απόστασή του από το σημείο παραλαβής και ο τύπος οχήματος. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αμοιβή κάθε διαδρομής, όπως η απόσταση, το μέγεθος της παραγγελίας, οι κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες, καθώς και η προσβασιμότητα του σημείου παράδοσης. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης να αναπτύσσει νέα εργαλεία και λειτουργίες με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των συνεργατών διανομέων, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την ευελιξία στην καθημερινή τους δραστηριότητα.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο η Wolt αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της εμπειρίας υποστήριξης. Μέσω της λειτουργίας συνομιλίας (in-app chat), που είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, οι ομάδες υποστήριξης της εταιρείας αξιοποιούν εργαλεία AI, όπως προτάσεις απαντήσεων και δυνατότητες άμεσης μετάφρασης, για ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση, ενώ η τελική επικοινωνία με τους χρήστες πραγματοποιείται από ανθρώπους.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η δέσμευση της Wolt για υπεύθυνη διαχείριση δεδομένων και δίκαιη λειτουργία των συστημάτων της. Η εταιρεία εφαρμόζει την αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων, συλλέγοντας και επεξεργαζόμενη μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες. Όπως επισημαίνεται, τα συστήματα της εταιρείας δεν χρησιμοποιούν ούτε επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις, όπως στοιχεία που σχετίζονται με το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή ή τη θρησκεία.

Ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία, δήλωσε σχετικά: «Με την 4η Ετήσια Έκθεση Αλγοριθμικής Διαφάνειας, θέλουμε να δείξουμε ότι η διαφάνεια δεν είναι απλώς ένα σύνθημα για τη Wolt, αλλά κάτι στο οποίο πιστεύουμε και για το οποίο εργαζόμαστε καθημερινά. Σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο, οι καταναλωτές, οι συνεργάτες διανομείς και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοούν την τεχνολογία με την οποία αλληλεπιδρούν. Μέσα από τη διαρκή δημοσίευση της έκθεσης επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία λειτουργεί με δίκαιο και αξιόπιστο τρόπο για όλους».

Σημειώνεται ότι η Wolt δημοσιεύει την Έκθεση Αλγοριθμικής Διαφάνειας για τέταρτη συνεχή χρονιά, μία πρωτοβουλία που παραμένει σπάνια στον κλάδο. Η προσέγγιση αυτή έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, καθώς ο οργανισμός WageIndicator την έχει συμπεριλάβει στις 25 βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως στην οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών (platform economy).

Οι πληροφορίες που αξιοποιούνται στην έκθεση προέρχονται από τη δραστηριότητα της εταιρείας σε 28 αγορές, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Σουηδία, η Φινλανδία και άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.