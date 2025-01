Η Wizard Agency Διακρίνεται στα Global Search Awards 2024 με την Πρωτοποριακή Μεθοδολογία Lifetime Value

Η αγορά ψηφιακού μάρκετινγκ αναγνωρίζει την Wizard Performance Based Advertising Agency, ένα από τα κορυφαία digital marketing agencies στην Ελλάδα ως πρωτοπόρο στην κατηγορία «Best Use of Data (PPC)» των Global Search Awards 2024.

Με την εφαρμογή της Μεθοδολογίας Lifetime Value (LTV), η εταιρεία αναδεικνύεται ως ηγέτης στην καλλιέργεια μακροχρόνιων πελατειακών σχέσεων, διασφαλίζοντας έτσι την αποδοτικότητα των επενδύσεων σε μάρκετινγκ και την αύξηση των εσόδων.

Η Μεθοδολογία Lifetime Value (LTV) της Wizard επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και αξιοποίηση του Ιδανικού Προφίλ Πελάτη (ICP) μέσω της ανάλυσης RFM, που περιλαμβάνει τα κριτήρια Recency, Frequency, και Monetary. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις που έχουν Ε-Shop να εντοπίζουν τους πελάτες που παρέχουν την μεγαλύτερη αξία με διάρκεια, ενισχύοντας έτσι τις μάρκετινγκ στρατηγικές με στόχο την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδύσεων.

Επιπρόσθετα, η μεθοδολογία αυτή βοηθά στη διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου Customer Journey Map, που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της. Μέσω της ανάλυσης συνηθειών αγοράς, αναγνωρίζονται και αφαιρούνται τοξικά προϊόντα που μπορεί να δημιουργούν δυσαρέσκεια, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της προσφοράς και την εμπειρία του πελάτη σε κάθε σημείο επαφής.

Επιτυχίες της Wizard Agency στα Global Search Awards και Αποτελέσματα στη Συνεργασία με την Lapin House

Η σημαντική διάκριση της Wizard Agency στα Global Search Awards 2024, όπου επιλέχθηκε ως finalist στην κατηγορία "Best Use of Data (PPC)", επιβεβαιώνει την ικανότητά της να εφαρμόζει προηγμένες αναλύσεις δεδομένων με επιτυχία. Η συνεργασία της με τη Lapin House αποτελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα εφαρμογής της Μεθοδολογίας Lifetime Value, σε πραγματικό σενάριο, έχοντας οδηγήσει σε αύξηση το Customer Lifetime Value κατά 79% και βελτιώσει το ποσοστό διατήρησης πελατών κατά 100%.

Ο Αλέξανδρος Κοκόλης Founder - Managing Director της Wizard δήλωσε σχετικά: «Η διάκρισή μας στα Global Search Awards υπογραμμίζει την αφοσίωσή μας στην καινοτομία και την εξειδίκευση στα δεδομένα, που έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη και κατανόηση των αναγκών των πελατών μας σε βάθος. Η Μεθοδολογία Lifetime Value αντιπροσωπεύει μια επαναστατική προσέγγιση στο μάρκετινγκ που προσδίδει αξία σε κάθε επαφή με τον πελάτη, αναδεικνύοντας το πραγματικό δυναμικό για βιώσιμη ανάπτυξη.»

Η Μεθοδολογία Lifetime Value αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που έχουν Ε-Shop που επιδιώκουν να επανασχεδιάσουν τις σχέσεις με τους πελάτες τους και να διασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη. Χρησιμοποιώντας την προηγμένη ανάλυση RFM, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν τους πελάτες που παρουσιάζουν τον υψηλότερο οικονομικό αντίκτυπο ως αφορά το revenue και να επενδύσουν στρατηγικά στη διατήρηση και ενίσχυσή τους. Αυτό οδηγεί σε μείωση των δαπανών για διαφήμιση και σε αύξηση της απόδοσης των επενδύσεων, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Ποιες αλλαγές-εξελίξεις αναμένεται να φέρει το 2025 στο digital marketing;

Καθώς το digital marketing συνεχίζει να εξελίσσεται, το 2025 αναμένεται να επικεντρωθεί σε στρατηγικές μάρκετινγκ που ωθούνται από τεχνητή νοημοσύνη (AI), με έμφαση στην προσωποποίηση και τη συλλογή insights.

Η AI δεν θα επηρεάζει μόνο την παραγωγή περιεχομένου αλλά και την ανάλυση και τη διαμόρφωση πιο εξατομικευμένων μηνυμάτων για κάθε πελάτη.

Επιπλέον, η αυξανόμενη σημασία των first-party δεδομένων, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση των third-party cookies, αναδεικνύει τις Customer Data Platforms (CDPs) ως κεντρικά εργαλεία για τη διαχείριση δεδομένων με διαφάνεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα των χρηστών.

Τέλος, η εξισορρόπηση μεταξύ αυτοματοποίησης και αυθεντικότητας θα είναι καθοριστική, καθώς η ηθική χρήση της AI και η προσωπική επικοινωνία με τους πελάτες θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site της εταιρείας: sem-wizard.com