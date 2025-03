Μεταξύ των εταιρειών που ξεχώρισαν για το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που προσφέρουν στις γυναίκες συγκαταλέγεται η TP στην Ελλάδα (Teleperformance Greece), παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή Digital Business Services, κατακτώντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μία θέση στη Λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2025, η οποία ανακοινώθηκε από το Great Place To Work® Hellas, την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025.

Η TP στην Ελλάδα, η οποία απασχολεί περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους, κατέλαβε την 4η θέση στην κατηγορία εταιρειών με 1.000+ εργαζομένους, ξεχωρίζοντας για την εργασιακή της κουλτούρα και το συμπεριληπτικό της περιβάλλον. Συγκεκριμένα, στο δίκτυο της εταιρείας στην Ελλάδα, οι γυναίκες αποτελούν το 53% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού, ενώ το 48% εξ αυτών κατέχει ηγετικές θέσεις.

Οι 40 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα του Great Place To Work® και έχουν πιστοποιηθεί για το καλό εργασιακό τους περιβάλλον από τον οργανισμό μέσα στο 2024, επελέγησαν για τη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2025, καλύπτοντας τα εξής κριτήρια:

Απασχολούν από 20 εργαζόμενους και πάνω

Tο 33% και άνω του πληθυσμού τους αποτελείται από γυναίκες

Τουλάχιστον το 33% των εργαζόμενων με θέση ευθύνης (προϊστάμενοι, managers) είναι γυναίκες

Μέσα από το ερωτηματολόγιο Trust Index©, οι γυναίκες εργαζόμενες είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν θετικά τους εργοδότες τους σε πέντε βασικούς τομείς:

Ίση και δίκαιη μεταχείριση, ανεξαρτήτως φύλου

Δίκαιες αμοιβές για όλους

Προαγωγές βάσει αξιοκρατίας

Δυνατότητα λήψης άδειας όποτε χρειάζεται

Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Η TP ξεχωρίζει παγκοσμίως για τις πρωτοβουλίες της που ενδυναμώνουν τις γυναίκες, προωθώντας ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και διαμορφώνοντας ένα θετικό και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον. Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής πρωτοβουλίας TP Women με στόχο τη διαρκή ενδυνάμωση των γυναικών, τη δημιουργία ευκαιριών εξέλιξης και την καταπολέμηση των στερεοτύπων στην εργασία.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η TP στην Ελλάδα διοργάνωσε πρόσφατα το TP Women Εvent με τίτλο “Women in Network”, αναδεικνύοντας ζητήματα ισότητας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, με τη συμμετοχή ηγετικών στελεχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Mexoxo, προσέφερε 1.000 υποτροφίες για το πιστοποιημένο πρόγραμμα ηγεσίας “Take the Lead” του eCornell, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση των γυναικών σε εργαλεία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.