Η TCL αναβαθμίζει την εμπειρία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026

Η TCL, κορυφαία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας και Παγκόσμιος Συνεργάτης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, γιόρτασε την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026 με την παρουσίαση της καμπάνιας «It’s Your Greatness» και τα εγκαίνια του δημιουργικού της χώρου έκθεσης, TCL Edelweiss Land, στην Piazza Duca d’Aosta, μπροστά από τον Κεντρικό Σταθμό του Μιλάνου.

Στα εγκαίνια, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου, παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η Kirsty Coventry, Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Kevin Wang, Διευθύνων Σύμβουλος της TCL, και ο Dr. Yan, CTO της TCL Technology και CTO της TCL CSOT.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνεργάτες τεχνολογίας αποκτούν ολοένα και πιο κομβικό ρόλο στα μεγάλα παγκόσμια αθλητικά γεγονότα, με τα brands να συμβάλλουν πλέον ουσιαστικά στις υποδομές που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Ολυμπιακοί Αγώνες υλοποιούνται και πώς τους βιώνει το κοινό.

Η TCL πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη του αθλητισμού που εμπνέει και ενώνει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και γενιές. Καθώς ο κόσμος συγκεντρώνεται για να υποδεχθεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η καμπάνια της TCL «It’s Your Greatness» θα ενθαρρύνει το κοινό να ανακαλύψει τη δική του αριστεία, σε απόλυτη αρμονία με το επίσημο θέμα της διοργάνωσης, «It’s your vibe». Καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων, η τεχνολογία της TCL θα μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι απολαμβάνουν το θέαμα, θα προσφέρει άνεση και συνδεσιμότητα ώστε οι αθλητές να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και θα ενεργοποιήσει θεατές και κοινότητες σε όλο τον κόσμο να εμπνευστούν μέσα από το μήνυμα «Inspire Greatness».

Η TCL θα συμβάλει ώστε εκατομμύρια φίλαθλοι να απολαύσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες από κοντά και σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντας τηλεοράσεις, ψηφιακή σήμανση και τεχνική υποστήριξη στις Olympic Broadcasting Services (OBS), ώστε τα μέσα που φιλοξενούνται στο Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων να μεταφέρουν τη διοργάνωση Milano Cortina 2026 στο κοινό παγκοσμίως. Παράλληλα, το «screen universe» της TCL, καθώς και άλλες καινοτομίες όπως τα κλιματιστικά με τεχνητή νοημοσύνη, θα παρουσιαστούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της TCL στο Ολυμπιακό Χωριό του Μιλάνου, αναδεικνύοντας πώς η τεχνολογία προσφέρει στους φιλάθλους περισσότερες επιλογές από ποτέ στον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι οθόνες της TCL στο IBC βοηθούν τα μέσα ενημέρωσης να φέρουν το Milano Cortina 2026 στο παγκόσμιο κοινό

Η TCL συμβάλλει επίσης στη βέλτιστη προετοιμασία των αθλητών που συμμετέχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Καθώς έχουν εγκατασταθεί στους χώρους φιλοξενίας, οι οικιακές συσκευές νέας γενιάς της TCL —όπως τα έξυπνα πλυντήρια και στεγνωτήρια— τους προσφέρουν ένα νέο επίπεδο άνεσης στα Ολυμπιακά Χωριά της Anterselva και του Livigno, ενώ οι τηλεοράσεις TCL τους βοηθούν να χαλαρώσουν και να αποφορτιστούν. Παράλληλα, η TCL υποστηρίζει και το «Athlete Moment», παρέχοντας την τεχνολογία απεικόνισης που θα συνδέει τους αθλητές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα για στιγμές χαράς μετά από κάθε αγώνισμα.

Τα προϊόντα της TCL φιλοξενούνται σε ειδικό χώρο στο Ολυμπιακό Χωριό του Μιλάνου

Η ιδέα πίσω από το «It’s Your Greatness» αποτυπώνει τη δέσμευση της TCL στην αριστεία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις Ολυμπιακές αξίες. Χρόνια προετοιμασίας και μήνες εντατικής προπόνησης εκατοντάδων αθλητών κορυφώνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες των επόμενων δύο εβδομάδων, όπου το πάθος και η αφοσίωση σε εξαιρετικό επίπεδο αναμένεται να εμπνεύσουν ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η Ολυμπιονίκης και freestyle skier Eileen Gu, το ανερχόμενο αστέρι του χόκεϊ επί πάγου Jack Hughes και ο ειδικός στο slalom Alex Vinatzer, οι οποίοι υποστηρίζονται από την TCL ως μέλη της Team TCL — μιας ομάδας 15 αθλητών από 8 χώρες που συμμετέχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

«Καθώς ανοίγει η αυλαία των Αγώνων Milano Cortina 2026, είμαστε ενθουσιασμένοι που σηματοδοτούμε τη συμμετοχή μας στους πρώτους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ως Παγκόσμιος Συνεργάτης Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Η TCL πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και γενιές, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες να ενσαρκώνουν αξίες όπως η επίτευξη στόχων και η αποφασιστικότητα, που από κοινού προωθούν την καινοτομία», δήλωσε ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της TCL, Li Dongsheng. «Ανυπομονούμε να χειροκροτήσουμε τους αθλητές που υποστηρίζουμε στο πλαίσιο της Team TCL, γιορτάζοντας την επιδίωξη της αριστείας που ενδυναμώνεται από την τεχνολογία».

Το TCL Edelweiss Land αναδεικνύει καινοτομία αιχμής

Το TCL Edelweiss Land επεκτείνει τον εορτασμό της αριστείας, από τις 5 έως τις 22 Φεβρουαρίου, στην Piazza Duca d’Aosta, μπροστά από τον Κεντρικό Σταθμό του Μιλάνου. Σε έναν χώρο πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες καινοτομίες της TCL, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν ξεχωριστές στιγμές, αντλώντας έμπνευση — οι ίδιοι, οι φίλοι τους και η κοινότητά τους —για να κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα. Με σχεδιασμό φιλικό προς το περιβάλλον και με κινητήριο δύναμη τη δημιουργικότητα, η αισθητική προσέγγιση του χώρου αντανακλά τη δέσμευση της TCL στη βιωσιμότητα και την καινοτομία.



Ο Kevin Wang, Διευθύνων Σύμβουλος της TCL Technology, και η Kirsty Coventry, Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, γιορτάζουν τα εγκαίνια του TCL Edelweiss Land

Μιλώντας στην εκδήλωση, η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Kirsty Coventry, δήλωσε: «Όταν σκέφτομαι την TCL ως TOP Partner, αυτό που ξεχωρίζει είναι ο παγκόσμιος χαρακτήρας της. Η διεθνής της παρουσία συμβάλλει στη διάδοση της μαγείας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Η TCL είναι επίσης ηγέτης στην τεχνολογία, όμως δεν στέκεται μόνο εκεί. Η TCL μοιράζεται τις αξίες μας – την έμπνευση για αριστεία, τη σύνδεση των ανθρώπων και τη δυνατότητα να φέρνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες πιο κοντά σε όλους. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη για το μέλλον της συνεργασίας μας και η TCL θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος βιώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Το TCL Edelweiss Land αναδεικνύει καινοτομίες αιχμής

Το TCL Edelweiss Land είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ., με ξεχωριστές θεματικές ζώνες που παρουσιάζουν τα πιο πρόσφατα προϊόντα της TCL, συμπεριλαμβανομένης της νεότερης τεχνολογίας οθονών που έχει αναπτύξει, την TCL CSOT. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να δουν από κοντά τις έξυπνες οικιακές συσκευές, καθώς και τα γυαλιά TCL RayNeo AR, τα οποία αναδεικνύουν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία augmented reality.

Για να ενισχύσει περαιτέρω την ενέργεια και τον ενθουσιασμό γύρω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η TCL συνεργάστηκε και με το Ολυμπιακό Μουσείο για τη δημιουργία μιας δυναμικής τοιχογραφίας στην καρδιά του Μιλάνου, στο Corso di Porta Romana 111. Ο σχεδιασμός ανήκει στη Zeina Rashid, ζωγράφο και Ολυμπιονίκη που εκπροσώπησε την Ιορδανία στην επιτραπέζια αντισφαίριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 και του Πεκίνου 2008, και η οποία επιλέχθηκε για το έργο μέσω του προγράμματος Olympian Artists Programme του Ολυμπιακού Μουσείου. Η έμπνευση προήλθε από τις παιδικές της αναμνήσεις, όταν παρακολουθούσε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην τηλεόραση — στιγμές που πυροδότησαν τα όνειρά της γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το όραμά της πήρε τελικά μορφή από τον καλλιτέχνη τοιχογραφιών Bublegum. Το αποτέλεσμα είναι ένας ζωντανός φόρος τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων, που αναδεικνύει πώς αμέτρητα παιδιά σε όλο τον κόσμο έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το Ολυμπιακό πνεύμα μέσα από μια οθόνη, η οποία ανοίγει ένα παράθυρο στα μελλοντικά τους όνειρα και φιλοδοξίες.