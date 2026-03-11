Η Sprite Official Partner του 2026 EuroLeague Final Four της Αθήνας!

Η Sprite, το απολαυστικά δροσιστικό αναψυκτικό με την ακαταμάχητη γεύση, θα είναι Official Partner του 2026 EuroLeague Final Four της Αθήνας από την Etihad, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 ως τις 24 Μαϊου. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί τη δέσμευση της Sprite να υποστηρίζει τον αθλητισμό και ειδικότερα το μπάσκετ, και να είναι δυναμικά παρούσα σε κορυφαίες διοργανώσεις που εμπνέουν πάθος και ενθουσιασμό και δημιουργούν συγκινήσεις.

Το Euroleague Final Four της Αθήνας θα αποτελέσει την κορυφαία στιγμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες ομάδες και αθλητές, καθώς και χιλιάδες φιλάθλων απ' όλον τον κόσμο, σε μια πραγματική γιορτή του αθλήματος.

Η Sprite θα είναι παρούσα σε κάθε στιγμή της διοργάνωσης, προσφέροντας μια assist φρεσκάδας, ενώ παράλληλα, μέσω διαγωνισμού, προσφέρει 50 θέσεις για τους αγώνες του Final Four. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να σκανάρεις το QR Code στις συσκευασίες και να διεκδικήσεις το εισιτήριο σού και άλλα Sprite δώρα.

Ο Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, δήλωσε σχετικά «Είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι που η Sprite θα έχει δυναμική παρουσία στο 2026 Euroleague Final Four της Αθήνας ως Official Partner της διοργάνωσης. Η ένταση, το πάθος για τη νίκη και οι συναρπαστικές στιγμές που προσφέρει το μπάσκετ αντικατοπτρίζουν απόλυτα τις αξίες της Sprite. Ανυπομονούμε να συμβάλουμε με τη σειρά στη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας για τους φιλάθλους».

«Το 2026 Euroleague Final Four της Αθήνας είναι μια τεράστια ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στους καταναλωτές μας», πρόσθεσε η Αθηνά Ποπώφ, FLA Marketing Director Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. «Οι εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει είμαστε σίγουροι ότι θα απογειώσουν την εμπειρία των φιλάθλων, εντός και εκτός γηπέδων, προσφέροντας παράλληλα πραγματική απόλαυση και δροσιά.»