Η Samsung Electronics Hellas ανακοινώνει την επίσημη διάθεση της σειράς Galaxy S26 και των νέων Galaxy Buds4 σε Ελλάδα και Κύπρο

Με μια εντυπωσιακή εκδήλωση, η Samsung Electronics Hellas γιόρτασε χθες την επίσημη διάθεση της σειράς Galaxy S26 και των Galaxy Buds4 στην ελληνική αγορά. Συνεργάτες της εταιρείας, εκπρόσωποι των Μέσων και content creators παρευρέθησαν στο Glasshouse - Anassa City Events, για να ανακαλύψουν από κοντά τα νέα προϊόντα και τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν. Μετά την παρουσίασή της στο Galaxy Unpacked, η νέα σειρά Galaxy S26 σημείωσε εξαιρετική ζήτηση από νωρίς, με τα αρχικά στοιχεία από τις προπαραγγελίες να ξεπερνούν τα προηγούμενα ρεκόρ της Samsung και να καταγράφουν διψήφια αύξηση παγκοσμίως. Το premium Galaxy S26 Ultra έγινε γρήγορα το μοντέλο που ξεχώρισε, αφού το έχουν επιλέξει πάνω από το 70% των πελατών που έκαναν προπαραγγελία σε όλο τον κόσμο.

«Πιστεύουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να είναι ένας αξιόπιστος καθημερινός σύμμαχος, σχεδιασμένος για να λειτουργεί με συνέπεια και ασφάλεια για όλους», σημείωσε ο Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, κ. Hansoo Kim. «Με τη νέα σειρά Galaxy S26 και τα Galaxy Buds4, φέρνουμε στην Ελλάδα και την Κύπρο την κορυφαία τεχνολογία της Samsung, κάνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο προσιτή».

Galaxy S26 Series: Η πιο διαισθητική εμπειρία Galaxy AI μέχρι σήμερα

Το Galaxy S26 Ultra συγκεντρώνει τις πιο προηγμένες καινοτομίες της Samsung σε μία μόνο συσκευή: ισχυρή απόδοση, υψηλής ποιότητας σύστημα κάμερας, βελτιωμένη διαισθητική τεχνητή νοημοσύνη Galaxy AI και η πρώτη στον κόσμο ενσωματωμένη Privacy Display σε smartphone, στο Galaxy S26 Ultra.

Σχεδιασμένο για απόδοση που διαρκεί, το Galaxy S26 Ultra προσφέρει την πιο ισχυρή απόδοση που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στη σειρά Galaxy S, χάρη στον ειδικά προσαρμοσμένο επεξεργαστή για κινητά Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy — με σημαντικές βελτιώσεις σε CPU, GPU και NPU για ταχύτερη και ομαλότερη εμπειρία χρήσης.

Το σύστημα κάμερας επιτρέπει τη λήψη εκπληκτικών φωτογραφιών ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χάρη στα ευρύτερα διαφράγματα, ενώ λειτουργίες όπως το Photo Assist και το Creative Studio κάνουν την επεξεργασία και τη δημιουργία περιεχομένου πιο εύκολη από ποτέ. Παράλληλα, η ασφάλεια των δεδομένων διασφαλίζεται από την πολυεπίπεδη πλατφόρμα Samsung Knox.

Galaxy Buds4 Series: Εκληκτικός ήχος Hi-Fi και έξυπνοι, προσαρμοστικοί έλεγχοι

Τα νέα Galaxy Buds4 Pro και Galaxy Buds4 συνδυάζουν εκπληκτική ποιότητα ήχου Hi-Fi 24-bit με μια εκλεπτυσμένη, εργονομική εφαρμογή για άνεση που διαρκεί. Τα Galaxy Buds4 Pro διαθέτουν ένα νέο, ευρύτερο woofer που προσφέρει βαθιά μπάσα και πλούσια πρίμα. Η βελτιωμένη Ενεργή Ακύρωση Θορύβου (ANC) και ο Προσαρμοστικός Ισοσταθμιστής (Adaptive EQ) απομονώνουν τους εξωτερικούς ήχους και προσαρμόζουν έξυπνα την απόδοση του ήχου στην καθημερινότητα. Με διαισθητικά χειριστήρια και απρόσκοπτη ενσωμάτωση AI, οι χρήστες μπορούν να έχουν hands-free πρόσβαση σε βοηθούς AI (AI Agents), κάνοντας τα Galaxy Buds4 τον ιδανικό σύντροφο για το Galaxy S26.

«Η σειρά Galaxy S26 και τα Galaxy Buds4 δεν είναι απλώς μεμονωμένα προϊόντα, αλλά ένα ενοποιημένο οικοσύστημα που λειτουργεί αρμονικά για να βελτιώσει την καθημερινότητα», δήλωσε ο κ. Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής Mobile eXperience της Samsung Electronics Ελλάδας και Κύπρου. «Από την προστασία της ιδιωτικότητας με την Privacy Display, μέχρι τη δημιουργία περιεχομένου υψηλού επιπέδου και την απόλαυση καθηλωτικού ήχου, αυτή η νέα γενιά συσκευών θέτει τον χρήστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα ισχυρή και αβίαστη».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις δυνατότητες του Galaxy AI στις ειδικά διαμορφωμένες ζώνες εμπειρίας, να δοκιμάσουν την πρωτοποριακή ενσωματωμένη Privacy Display του Galaxy S26 Ultra και να βιώσουν την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και την εκπληκτική ποιότητα ήχου των νέων Galaxy Buds4.

Διαθεσιμότητα

Η σειρά Galaxy S26 και τα Galaxy Buds4 είναι διαθέσιμα σε Ελλάδα και Κύπρο από σήμερα, 11 Μαρτίου, μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της εταιρείας και του Samsung.com/gr.

Η σειρά Galaxy S26 διατίθεται στα χρώματα Cobalt Violet, White, Black και Sky Blue. Αποκλειστικά στο Samsung.com/gr διατίθενται οι αποχρώσεις Pink Gold και Silver Shadow.

Τα Galaxy Buds4 Pro και Galaxy Buds4 είναι διαθέσιμα σε μαύρο και λευκό, ενώ η απόχρωση Pink Gold για τα Buds4 Pro διατίθεται αποκλειστικά στο Samsung.com/gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ.