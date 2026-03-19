Η Rivian θυσιάζει τον στόχο κερδών του 2027 για να προχωρήσει στην αυτόνομη οδήγηση

Η Rivian ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν αναμένει πλέον να επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο κερδοφορίας το 2027, λόγω των σημαντικών δαπανών της για την ανάπτυξη τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, σύμφωνα με το Techcrunch.

Η εταιρεία προβλέπει ότι δεν θα καταγράψει θετικό EBITDA πριν από το επόμενο έτος, καθώς το κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης αυξάνεται, εν μέσω των προσπαθειών της για την ανάπτυξη λογισμικού και υποδομών αυτόνομης οδήγησης.

Η παραδοχή αυτή περιλαμβανόταν σε έγγραφο που επικεντρώνεται στη νέα συνεργασία της Rivian με την Uber για την κατασκευή εκδόσεων robotaxi του επερχόμενου SUV R2, προοριζόμενων για το δίκτυο της πλατφόρμας ride-hail. Η Rivian δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια πέραν όσων αναφέρονται στην κατάθεση.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως ανακοινώσει στους μετόχους ότι θα μπορούσε να φτάσει σε θετικό EBITDA το 2027, εάν το SUV R2 λανσαριστεί με επιτυχία και αυξηθούν τα έσοδα από λογισμικό. Ωστόσο, η διακοπή της ομοσπονδιακής φορολογικής πίστωσης για ηλεκτρικά οχήματα, η μείωση της δυνατότητας πώλησης πιστώσεων σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες και τα αυξημένα κόστη λόγω δασμών επηρέασαν αρνητικά τα περιθώρια κέρδους.

Ένας αναλυτής, ο Joseph Spak της UBS, τον Φεβρουάριο είχε προβλέψει ότι η Rivian δεν θα φτάσει σε θετικά κέρδη EBITDA για αρκετά χρόνια, ενώ η εταιρεία έχει καταγράψει συνολικές καθαρές ζημίες 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την ίδρυσή της το 2009 έως το τέλος του 2025.

Η επένδυση στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης είναι ο κύριος λόγος της καθυστέρησης. Ο CEO RJ Scaringe τόνισε ότι η Rivian δαπανά περισσότερα για Έρευνα και Ανάπτυξη της αυτονομίας από οποιονδήποτε άλλο τομέα.

Το 2025, οι δαπάνες έφτασαν τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες από 1,6 δισεκατομμύρια το 2024, λόγω κόστους μηχανικής, σχεδιασμού, ανάπτυξης πρωτοτύπων και λογισμικού για την υποστήριξη του R2 και των πρωτοβουλιών AI και αυτονομίας.

Η Rivian αναπτύσσει το δικό της «μεγάλο μοντέλο οδήγησης», προσαρμοσμένο επεξεργαστή και «υπολογιστή αυτόνομης οδήγησης», με στόχο την οδήγηση χωρίς παρέμβαση οδηγού (L4) τον επόμενο χρόνο.

Η συνεργασία με την Uber περιλαμβάνει επένδυση έως 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πιθανή αγορά έως 50.000 SUV R2, με αρχική επένδυση 300 εκατομμυρίων δολαρίων και παραγγελία 10.000 οχημάτων.

Παράλληλα, η Rivian προετοιμάζεται για την κατασκευή νέου εργοστασίου στη Τζόρτζια και την έναρξη παραγωγής του R2, με φετινές δαπάνες μεταξύ 1,95 και 2,05 δισεκατομμυρίων δολαρίων.