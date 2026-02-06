Η Resolute Cepal Greece αποχαιρετά τον Χριστόφορο Στράτο

Ο Όμιλος Resolute Cepal Greece αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Αντιπρόεδρο της Resolute Hellas, Χριστόφορο Στράτο, έναν σπάνιο άνθρωπο και ένα κορυφαίο στέλεχος που άφησε το αποτύπωμά του στον κόσμο των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Ο Χριστόφορος Στράτος συνδύαζε την ακαδημαϊκή του επάρκεια με μια σπάνια πρακτική σοφία. Κατά τη διάρκεια της 35ετούς επαγγελματικής του πορείας, βρέθηκε στο επίκεντρο κρίσιμων χρηματοοικονομικών εξελίξεων. Η συνεισφορά του στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπήρξε εθνικής σημασίας για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, ενώ η διεθνής του καριέρα (Santander Infrastructure Capital Management, Crédit Agricole Indosuez) τον κατέταξε ανάμεσα στα πλέον σεβαστά στελέχη στον κλάδο του project & infrastructure finance διεθνώς.

Κατά τη θητεία του ως Επικεφαλής Ελλάδας στη Resolute Asset Management, είχε την εποπτεία σημαντικών πρωτοβουλιών χαρτοφυλακίου, μεταξύ των οποίων η στρατηγική διαπραγμάτευση και διαχείριση της εξαγοράς της Piraeus Real Estate Management A.E., που αφορούσε σημαντικό χαρτοφυλάκιο άνω των 4.500 ακινήτων (περίπου €1,5 δισ.) σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ενσωμάτωση και ενίσχυση των υπηρεσιών της Resolute στον τομέα των ακινήτων και των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων/προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στην ελληνική αγορά.

Για τους ανθρώπους της Resolute Hellas, ο Χριστόφορος ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας έμπειρος συνεργάτης, ήταν ο άνθρωπος που ενέπνεε εμπιστοσύνη, ο σύμβουλος που μετέτρεπε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και το στέλεχος που δίδασκε ακεραιότητα με το παράδειγμά του και καθοδηγούσε με την εμπειρία του τους νεότερους συνεργάτες.

Δηλώσεις από τη Διοίκηση:

«Ο Χριστόφορος ήταν μέντορας και πάνω απ’ όλα φίλος. Τον αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και σεβασμό.»

Δημήτρης Νίκας, CEO, Resolute Hellas

Ο Χριστόφορος ήταν ένας από τους πιο στενούς μου φίλους, τόσο εντός όσο και εκτός της επαγγελματικής μας ζωής. Η αφοσίωση, το χιούμορ και η ακεραιότητά του τον έκαναν αξέχαστο. Θα λείψει βαθιά σε όλους μας. Οι σκέψεις μου είναι με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα, και τις κόρες του, Αταλάντη και Ιωάννα.

Νικόλας Έξαρχος, Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου , Resolute Cepal Group

«Ο Χριστόφορος ήταν ένας αγαπημένος φίλος. Θα θυμάμαι πάντα την ακεραιότητά του, τη σιωπηλή του δύναμη και τον σεβασμό που ενέπνεε σε όλους. Θα μας λείψει. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του.»

Bill Hancock, CEO, Resolute Cepal Greece

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Όμιλος Resolute Cepal Greece εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

Η παρακαταθήκη του Χριστόφορου Στράτου θα παραμείνει ζωντανή, συνεχίζοντας να εμπνέει όλους όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.