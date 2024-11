Η Pfizer κατέκτησε 13 βραβεία στα φετινά HR Awards

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Pfizer στο φετινό θεσμό HR Awards, ο οποίος φέτος τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και επιβράβευσε για ακόμα μια χρονιά τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και πρακτικές των ομάδων Ανθρώπινου Δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τα 13 βραβεία που απέσπασε η Pfizer αφορούν σε διαφορετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ενός συμπεριληπτικού και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης για όλους τους εργαζόμενους και πολιτικές που εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Πιο συγκεκριμένα η Pfizer απέσπασε τις ακόλουθες διακρίσεις:

- Platinum βραβείο στην κατηγορία Best Work-Life Balance Initiatives

- 5 Gold βραβεία στις κατηγορίες: Best Work-Life Balance Initiatives, Most Effective Use of Flexible Work Arrangements, Best Retention Management Initiative, Excellence in Workplace Well-being και Most Effective Selection & Assessment Method

- 3 Silver βραβεία στις κατηγορίες: Best Performance Management Initiative, Best Talent Management Initiative, Diversity, Equity & Inclusion Strategy και

- 1 Bronze βραβείo στην κατηγορία Best Use of Technology for Talent Acquisition

Aξίζει να σημειωθεί ότι το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσαλονίκη απέσπασε 3 επιπλέον βραβεία για πρωτοβουλίες που αφορούν στη διαρκή εξειδικευμένη επιμόρφωση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζόμενων αλλά και των νέων επιστημόνων της χώρας μας (πρόγραμμα Univators) με καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πιο αναλυτικά το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας απέσπασε τα παρακάτω βραβεία:

- 1 Gold βραβείο στην κατηγορία Βest Internal Use of Academies

- 1 Silver βραβειο στην κατηγορία Most Effective Reskilling and Upskilling Initiatives/Strategy

- 1 Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Partnership with Educational Institutions για το πρόγραμμα Univators: Skilling the Future Digital Innovators

Με αφορμή αυτές τις διακρίσεις η κα. Ειρήνη Παγανοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Pfizer Eλλάδας και Κύπρου, δήλωσε σχετικά:«Στη Pfizer προτεραιότητά μας είναι να καινοτομούμε όχι μόνο για τους Ασθενείς μας αλλά και για τους ανθρώπους μας. Ετσι, προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, και παράλληλα προσφέρει ευελιξία, αναγνώριση και καθημερινή επιβράβευση. Είμαστε περήφανοι που για ακόμα μια χρονιά διακρινόμαστε στα HR Awards με 10 σημαντικά βραβεία, τα οποία αποτελούν μια επιπλέον αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών μας για ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον που βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες και την προσωπικότητα κάθε εργαζόμενου”

Η κα. Iουλία Δεσποινούδη, Sr Manager, Learning & Development Lead στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας ανέφερε: «Οι διακρίσεις αυτές επισφραγζουν τη δέσμευσή μας να επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, προσφέροντας παράλληλα στην ανάπτυξη αναγκαίων δεξιοτήτων του ευρύτερου οικοσυστήματος. Για τη Pfizer και το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας, η εξέλιξη και η υποστήριξη των ανθρώπων μας είναι πάντα προτεραιότητα, γιατί η καινοτομία είναι οι ανθρωποί μας».