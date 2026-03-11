Η ολοκαίνουργια σειρά Samsung Galaxy S26 διαθέσιμη στη Vodafone με έως 24 άτοκες δόσεις μέσω Vodafone Flex

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα νέα smartphones της Samsung με ευέλικτους τρόπους πληρωμής και να επωφεληθούν από προνομιακές προσφορές.

Τα νέα Galaxy S26 Series αποτελούνται από τρία μοντέλα: Galaxy S26 | S26+| S26 Ultra. Η σειρά συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και εξελιγμένες εμπειρίες κάμερας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης. Με Dynamic AMOLED 2X οθόνες με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, ισχυρό επεξεργαστή νέας γενιάς και δυνατότητες Galaxy AI, οι συσκευές προσφέρουν υψηλή απόδοση, βελτιωμένη δημιουργία περιεχομένου και έξυπνες λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Από τις 11 έως και τις 24 Μαρτίου, όσοι επιλέξουν μία συσκευή της σειράς Samsung Galaxy S26 από τα φυσικά καταστήματα Vodafone μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση 15% σε wearables (Buds & smartwatches) και tablets, με συνδυαστική αγορά μαζί με τη συσκευή.

Παράλληλα, οι συσκευές της σειράς είναι διαθέσιμες και με την υπηρεσία Vodafone Flex, με τιμή που ξεκινά από 1.049€ ή από 43,71€/μήνα με έως 24 άτοκες δόσεις, οι οποίες εμφανίζονται απευθείας στον λογαριασμό Vodafone, χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Συγκεκριμένα, τα μοντέλα της σειράς διατίθενται ως εξής: