Η Nvidia αποκτά σημαντικό μερίδιο στην Intel με επένδυση 5 δισ. δολαρίων

Η Intel πούλησε 214,8 εκατ. κοινές μετοχές στην Nvidia έναντι 5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Οι μετοχές διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, βάσει Συμφωνίας Αγοράς Τίτλων που υπογράφηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, σε τιμή 23,28 δολάρια ανά μετοχή. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε χωρίς δημόσια προσφορά, αξιοποιώντας την εξαίρεση του άρθρου Section 4(a)(2) της αμερικανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών.

Η Intel είχε γνωστοποιήσει τη συμφωνία σε κανονιστική κατάθεση ήδη από τον Σεπτέμβριο. Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η Nvidia αποκτά σημαντικό μετοχικό ποσοστό στην Intel, σε μία από τις μεγαλύτερες διασταυρούμενες μετοχικές συμμετοχές που έχουν καταγραφεί στον κλάδο των ημιαγωγών.

Η συμφωνία προσφέρει στην Intel μια ισχυρή ένεση ρευστότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία αναδιαρθρώνει τη βάση παραγωγής της και επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες κατασκευής μικροτσίπ καθώς και στις υπηρεσίες χυτηρίων (foundry services). Καθώς ο ανταγωνισμός στον κλάδο εντείνεται, τα κεφάλαια αυτά αναμένεται να στηρίξουν την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και την τεχνολογική αναβάθμιση της εταιρείας.

Παρότι οι δύο όμιλοι ανταγωνίζονται σε βασικές αγορές ημιαγωγών, η απόκτηση μετοχών της Intel από την Nvidia υποδηλώνει βαθύτερο στρατηγικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, παρέχει στη Nvidia οικονομική έκθεση στην ενδεχόμενη ανάκαμψη των επιχειρησιακών επιδόσεων της Intel.

Οι επενδυτές αναμένεται να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην επόμενη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της Intel, καθώς και στα επικαιροποιημένα σχέδια κατανομής κεφαλαίων, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς θα αξιοποιηθούν τα νέα κεφάλαια και αν επίκεινται περαιτέρω αλλαγές στη διάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας.