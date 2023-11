Η Noval Property στηρίζει με τα έργα της τη Βιωσιμότητα στο 7ο Sustainability Summit του Economist

Η Noval Property συμμετείχε στο 7ο Sustainability Summit του Economist Impact, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, με κεντρικό θέμα: “How can sustainability foster global co-operation and peace?”

Τη Noval Property εκπροσώπησε ο κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, CEO, λαμβάνοντας μέρος σε μια εξαιρετικά επίκαιρη θεματική ενότητα, με τίτλο: “Creating a more sustainable and resilient future for smart cities in the region”. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο κ. Χάρης Δούκας, εκλεγμένος Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Hugh Coughlan, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πόλεων και Περιφερειών (ACR+), Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου και η κα Λένα Μπέλση, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης στην Ελλάδα (ΣΕΠΑΝ). Το πάνελ των ομιλητών συντόνισε ο κ. John Andrews, Σύμβουλος Έκδοσης του Economist.

Ο κ. Καπετανάκος παρουσίασε στην ομιλία του τον τρόπο με τον οποίο η Noval Property προσεγγίζει τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των κτηρίων και κατ΄ επέκταση των πόλεων, με βάση τη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει από τα έργα που έχει υλοποιήσει και που συνεχίζει σταθερά να υλοποιεί. Ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αστικών αναπλάσεων το River West που αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Δυτική Αθήνα, το Mare West στην Κόρινθο, και το προσεχές έργο της Πειραιώς 252, όπου με τη δημιουργία «βιώσιμων χώρων» τονώνονται και αναβαθμίζονται περιοχές της πόλης που το έχουν ανάγκη. «Δημιουργήσαμε ποιοτικούς χώρους ανοιχτούς στις τοπικές κοινωνίες αλλά και ευρύτερα σχεδιασμένους με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη φιλοσοφία που καθορίζει την επενδυτική και αναπτυξιακή στρατηγική της Noval Property, σημείωσε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται εξαρχής στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας ακολουθώντας τα βήματα της μητρικής μας εταιρείας Viohalco, πρωτοπόρος στις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις της βιωσιμότητας και στην παραγωγή βιώσιμων προϊόντων χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα».

Επιπλέον, ανέφερε: «Η βιωσιμότητα είναι και θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πυξίδα σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει ποτέ να δημιουργεί προκλήσεις. Αυτός είναι ο λόγος που στη Noval Property αντιμετωπίζουμε κάθε μας επένδυση, είτε πρόκειται για κτήρια γραφείων, είτε για οικιστικά ή εμπορικά ακίνητα, είτε για logistics, με την ίδια προσέγγιση: σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε κτήρια με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ενσωματώνοντας τη βέλτιστη τεχνολογία σε κάθε στάδιο, από την κατασκευή έως τη διαχείριση και τη λειτουργία. Επιδιώκουμε η ανάπτυξη να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και σε αυτήν την κατεύθυνση σύμφωνα με τη στρατηγική μας, εναρμονίζουμε στόχους που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Επιδιώκουμε μια ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη της την κλιματική αλλαγή, διαμορφώνοντας ένα δομημένο περιβάλλον με την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον και με περισσότερο σεβασμό στη φύση. Ως επιστέγασμα το εταιρικό μας μήνυμα: re:purpose growth ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το πνεύμα, αποτυπώνοντας περιεκτικά τη φιλοσοφία μας».

Στο πλαίσιο της συζήτησης με τους υπόλοιπους διακεκριμένους ομιλητές, ο κ. Καπετανάκος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογράμμισε ότι: «Σήμερα τα βιώσιμα κτήρια είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα σύγχρονο βιώσιμο κτήριο με ένα συμβατικό. Εμείς από την πλευρά μας, στην Noval Property μετατρέπουμε το παλιό κτηριακό απόθεμα με όρους βιωσιμότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναμόρφωση ενός υφιστάμενου κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισιάς, στο Μαρούσι. Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, το 2024, θα έχουμε το πρώτο low carbon κτήριο γραφείων με το χαμηλότερο πραγματικά αποτύπωμα άνθρακα κατά τη λειτουργία του στην Ελλάδα».