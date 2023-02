Η νέα σειρά Samsung Galaxy S23 είναι σχεδιασμένη για premium εμπειρία σήμερα και στο μέλλον

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε σήμερα τα Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ και Galaxy S23, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την απόλυτη premium εμπειρία σε Samsung Galaxy smartphone. Η επική κάμερα δίνει στους χρήστες περισσότερη ελευθερία να δημιουργήσουν, έχοντας τη δυνατότητα για λήψη πραγματικά κινηματογραφικών βίντεο Nightography με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Ο επεξεργαστής Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy προσφέρει premium εμπειρίες, παρέχοντας πρωτοποριακή τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και mobile gaming ανώτατου επιπέδου1. Το ενσωματωμένο S Pen2 στο Galaxy S23 Ultra, ένα χαρακτηριστικό που οι μακροχρόνιοι χρήστες Samsung Galaxy γνωρίζουν και αγαπούν, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για παραγωγικότητα, σημειώσεις και πολλά άλλα.

«Η αξία της τεχνολογίας που έχει πραγματική επιρροή μετριέται, όχι μόνο από το τι επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν σήμερα, αλλά και από το πώς συμβάλλει σε ένα καλύτερο μέλλον», δήλωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Mobile eXperience Business στη Samsung Electronics. «Ολόκληρη η σειρά Galaxy S23 προσφέρει αξιόπιστες premium εμπειρίες smartphone. Αποστολή μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε τις κορυφαίες επιδόσεις φέρνοντας κοντά ισχυρές, διαρκείς καινοτομίες και βιωσιμότητα».

Η κάμερα Samsung Galaxy με περισσότερα Megapixels και ενισχυμένο έλεγχο δημιουργικότητας, για μέρα και νύχτα

Το Galaxy S23 Ultra δίνει τη δυνατότητα σε φωτογράφους, ανεξαρτήτως επιπέδου, να καταγράφουν εκπληκτικό περιεχόμενο. Προσφέρει το πιο προηγμένο σύστημα κάμερας σε Samsung Galaxy συσκευή, προσαρμοσμένο σε σχεδόν οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και σχεδιασμένο για να αποδίδει απίστευτες λεπτομέρειες. Οι βελτιωμένες δυνατότητες Nightography μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η σειρά Galaxy S βελτιστοποιεί τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών περιβάλλοντος. Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν πιο ευκρινείς εικόνες και βίντεο3, όταν για παράδειγμα καταγράφουν σε βίντεο το αγαπημένο τους τραγούδι σε μια συναυλία, όταν τραβούν selfie σε ένα ενυδρείο ή όταν βγάζουν μια ομαδική φωτογραφία με φίλους σε δείπνο. Ο οπτικός θόρυβος που συνήθως καταστρέφει εικόνες χαμηλού φωτισμού διορθώνεται από έναν νέο αλγόριθμο επεξεργασίας σήματος εικόνας (ISP) με τεχνητή νοημοσύνη που βελτιώνει τις λεπτομέρειες των αντικειμένων και τον χρωματικό τόνο.

Το Galaxy S23 Ultra είναι το πρώτο Galaxy smartphone που εξοπλίζεται με τον νέο αισθητήρα Adaptive Pixel 200MP, ο οποίος καταγράφει επικές στιγμές με απίστευτη ακρίβεια. Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί σύνδεση pixel για την υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων επεξεργασίας υψηλής ανάλυσης ταυτόχρονα4. Και επειδή οι κάμερες selfie είναι πολύ σημαντικές, η σειρά Galaxy S23 εισάγει τη γρήγορη αυτόματη εστίαση και την πρώτη Super HDR selfie κάμερα, η οποία από 30fps έχει τώρα 60fps, για αισθητά καλύτερες εικόνες και βίντεο.

Για τους χρήστες που θέλουν τον απόλυτο έλεγχο δημιουργικότητας και επιλογές εξατομίκευσης, η σειρά Galaxy S23 προσφέρει μια σειρά εργαλείων που διαφοροποιούν κάθε εμπειρία φωτογραφίας. Η εφαρμογή Expert RAW5, διαθέσιμη αποκλειστικά στη σειρά Samsung Galaxy, επιτρέπει τη λήψη και την επεξεργασία εικόνων σε στυλ DSLR σε RAW και JPEG, χωρίς να απαιτείται ογκώδης εξοπλισμός κάμερας. Οι χρήστες μπορούν να πειραματιστούν με την τέχνη της φωτογραφίας πολλαπλών εκθέσεων ή να τραβήξουν μια καθαρή λήψη του γαλαξία με τις ρυθμίσεις Αστροφωτογράφισης, ενώ πλέον μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες Expert RAW μέσω της εφαρμογής Κάμερας της Samsung, αφού τις κατεβάσουν στις συσκευές της σειράς Galaxy S23. Επιπλέον, οι νέες δυνατότητες ζουμ στην εφαρμογή Camera Controller6 της σειράς Galaxy Watch5 δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να τραβήξουν τέλεια λήψη απευθείας από τον καρπό του χεριού τους.

Οι νέες βελτιώσεις στην κάμερα περιλαμβάνουν:

Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή σε καταστάσεις που κανονικά θα δημιουργούσαν θάμπωμα, τα βίντεο είναι σταθερά με διπλές γωνίες οπτικού σταθεροποιητή εικόνας (OIS) προς όλες τις κατευθύνσεις στο Galaxy S23 Ultra.

Η καταγραφή βίντεο αποκτά πιο κινηματογραφική αίσθηση με βελτιωμένο βίντεο 8K7 στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο με μεγαλύτερη γωνία.

Η προηγμένη, βασισμένη σε αντικείμενα τεχνητή νοημοσύνη αναλύει κάθε λεπτομέρεια στο κάδρο, ακόμη και τα μικρά χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως μαλλιά και μάτια, αποτυπώνοντας προσεκτικά τα δυναμικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου.

Για μια ακόμη πιο βελτιωμένη εμπειρία βίντεο, η νέα δυνατότητα εγγραφής ήχου 3608 στα Galaxy Buds2 Pro δημιουργεί πολυδιάστατο ήχο.

Στο Galaxy S23+ και στο Galaxy S23, η εμβληματική κάμερα Samsung Galaxy αποκτά επίσης αναβαθμισμένη εμφάνιση. Το περίβλημα του περιγράμματος έχει αφαιρεθεί, φέρνοντας τη νέα εποχή στο βασικό σχεδιασμό των Galaxy συσκευών που κάνει ολόκληρη τη σειρά να ξεχωρίζει.

Η Premium απόδοση ανοίγει το δρόμο για το μέλλον στο Mobile Gaming

Για τους δημιουργούς και τους gamers, η επιθυμία να ξεπεράσουν τα όρια και να επαναπροσδιορίσουν τι είναι δυνατό απαιτεί τεχνολογία που ξεπερνά τις προσδοκίες. Η Samsung και η Qualcomm από κοινού βελτιστοποίησαν την εμπειρία Samsung Galaxy με το ολοκαίνουργιο Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, την πιο ισχυρή και αποτελεσματική πλατφόρμα σε Samsung Galaxy smartphone1 και το ταχύτερο Snapdragon μοντέλο που είναι διαθέσιμο σήμερα. Ακόμα, το Galaxy S23 Ultra τροφοδοτείται από μια μπαταρία 5000 mAh2, ενώ έρχεται με μεγαλύτερη κάμερα σε σχέση με το Galaxy S22 Ultra, χωρίς το μέγεθος της συσκευής να είναι αυξημένο.

Η μικροαρχιτεκτονική CPU που αναπτύχθηκε πρόσφατα ενισχύει τις ικανότητες επεξεργασίας της σειράς Galaxy S23 κατά περίπου 30% σε σύγκριση με τη σειρά Galaxy S223. Η λήψη εκπληκτικών φωτογραφιών σε χαμηλό φωτισμό απαιτεί τρισεκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο, επομένως η εξαιρετικά αποδοτική αρχιτεκτονική NPU του Samsung Galaxy έχει βελτιστοποιηθεί κατά 49% για να εξισορροπεί την απόδοση και την ισχύ, ενώ χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο AI για να βοηθά τους χρήστες να τραβούν επικές φωτογραφίες και βίντεο. Μία από τις πιο σημαντικές βελτιώσεις στη σειρά Galaxy S23 είναι η βελτιστοποιημένη GPU, η οποία είναι περίπου 41% ταχύτερη σε σύγκριση με τη σειρά Galaxy 22.

Με το μέλλον να πηγαίνει προς τον απόλυτο ψηφιακό ρεαλισμό, το Galaxy S23 Ultra μπορεί να υποστηρίξει το ray tracing σε πραγματικό χρόνο, κάτι που γίνεται τάση στο mobile gaming. Οι χρήστες θα μπορούν να δουν αισθητά πιο ρεαλιστικές αποδόσεις σκηνών, χάρη στην τεχνολογία που προσομοιώνει και παρακολουθεί κάθε ακτίνα φωτός. Επιπλέον, ο θάλαμος διάχυσης αέρα του Samsung Galaxy, τώρα μεγαλύτερος4 σε κάθε μοντέλο της σειράς Galaxy S23, διατηρεί το πολύωρο gaming σε εξέλιξη.

Όλη αυτή η δύναμη στηρίζει την εκτεταμένη οθόνη 6,8 ιντσών5 του Galaxy S23 Ultra με μειωμένη καμπυλότητα που δημιουργεί μια μεγαλύτερη και πιο επίπεδη επιφάνεια6 για καλύτερη οπτική εμπειρία σε Samsung Galaxy smartphone. Η δυνατότητα Enhanced comfort, διαθέσιμη αποκλειστικά σε Samsung Galaxy συσκευές, επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν τους χρωματικούς τόνους και τα επίπεδα αντίθεσης, μειώνοντας την καταπόνηση των ματιών από την οθόνη τη νύχτα. Ο ενισχυτής όρασης προσαρμόζεται τώρα σε τρία επίπεδα φωτισμού αντί για δύο για την καταπολέμηση της φωτεινότητας και της λάμψης στο φως της ημέρας.

Η σειρά σχεδιάστηκε με γνώμονα τον πλανήτη

Η σειρά Galaxy S23 ανεβάζει τον πήχη στην premium τεχνολογία, η οποία ενισχύει τις ζωές των ανθρώπων και συμβάλει σε έναν πιο υγιή πλανήτη. Με αφετηρία τη σειρά Galaxy S22, ολόκληρη η σειρά Samsung Galaxy έρχεται με περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά, από έξι εσωτερικά εξαρτήματα στο Galaxy S22 Ultra σε 12 εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα στο Galaxy S23 Ultra. Η σειρά Galaxy S23 διαθέτει επίσης μεγαλύτερη ποικιλία ανακυκλωμένων υλικών από οποιοδήποτε άλλο Galaxy smartphone, όπως ανακυκλωμένο αλουμίνιο και γυαλί πριν από την κατανάλωση και ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση που προέρχονται από πεταμένα δίχτυα ψαρέματος, μπουκάλια PET και βαρέλια νερού.

Η νέα σειρά S είναι η πρώτη που διαθέτει Corning® Gorilla® Glass Victus® 21, προσφέροντας ανθεκτικότητα για μακροχρόνια χρήση, ενώ αποτελείται από ανακυκλωμένο περιεχόμενο πριν από την κατανάλωση σε ποσοστό κατά μέσο όρο 22%. Επιπλέον, κάθε Galaxy S23 smartphone έρχεται σε μία επανασχεδιασμένη συσκευασία από χαρτί κατασκευασμένο με 100% ανακυκλωμένο χαρτί.

Με τη σειρά Galaxy S23, η εταιρεία κάνει περισσότερα για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την αισθητική. Η σειρά Galaxy S23 έχει πιστοποίηση UL ECOLOGO®2, που σημαίνει ότι το προϊόν έχει πιστοποιηθεί για μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Για τους χρήστες που θέλουν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής τους, η premium εμπειρία της σειράς Galaxy S23 μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου, χάρη στις τέσσερις γενιές αναβαθμίσεων λειτουργικού συστήματος και στα πέντε χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας3. Για να ενισχύσουν τη μακροχρόνια χρήση, οι χρήστες μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν προγράμματα όπως το Samsung Care+4, μια υπηρεσία υποστήριξης για τυχαίες ζημιές, επισκευές και άλλα.

Ασφάλεια και απόρρητο φιλικό προς το χρήστη επιτρέπουν μια διαφανή εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς

Οι ασφαλείς και ιδιωτικές εμπειρίες αποτελούν τη βάση της σειράς Galaxy S23. Κάθε smartphone συνοδεύεται από end-to-end προστασία Samsung Knox της Samsung. Ο πίνακας ελέγχου ασφαλείας και απορρήτου στη σειρά Samsung Galaxy παρέχει στους χρήστες πλήρη ορατότητα σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα τους και πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Οι χρήστες με μια ματιά μπορούν να δουν εάν τα προσωπικά τους δεδομένα κινδυνεύουν και να λάβουν ειδοποιήσεις προκειμένου να αλλάξουν τις ρυθμίσεις για μια πιο ασφαλή εμπειρία. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποφασίσουν ποιες ακριβώς εφαρμογές και προγράμματα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Για επιπλέον ασφάλεια, το Knox Vault, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη σειρά Galaxy S21, προστατεύει κρίσιμες πληροφορίες στη σειρά Galaxy S23 απομονώνοντάς τις από την υπόλοιπη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος, για πρόσθετη προστασία.

Περισσότερη ελευθερία και ευελιξία για έναν συνδεδεμένο τρόπο ζωής

Στον πυρήνα της premium εμπειρίας της σειράς Samsung Galaxy S βρίσκεται η ασυμβίβαστη καινοτομία του Samsung Galaxy Ultra. Ωστόσο, η δύναμη και οι δημιουργικές δυνατότητες του Samsung Galaxy Ultra δεν σταματούν στα smartphone. Με το Galaxy Tab S8 Ultra, οι χρήστες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν το οικοσύστημα Samsung Galaxy.

Σε κάθε μοντέλο της σειράς Galaxy S, οι συνδεδεμένες εμπειρίες έχουν πρόσθετα πλεονεκτήματα. Το Samsung Multi Control1, το οποίο συνδέει τη λειτουργικότητα του ποντικιού και του πληκτρολογίου μεταξύ ενός υπολογιστή Samsung Galaxy και ενός tablet, επεκτείνεται τώρα στα Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ και Galaxy S23 για την απόλυτη ευελιξία μεταξύ των συσκευών. Επιπλέον, η βελτιωμένη χρηστικότητα κειμένου καθιστά εύκολη την αντιγραφή και επικόλληση κειμένου, όπως διευθύνσεις URL, από τη μια συσκευή στην άλλη για να μπορούν οι χρήστες να συνεχίζουν μία δραστηριότητα σε άλλη συσκευή. Το Google Meet σε συνδυασμό με το Samsung Notes και το ενσωματωμένο S Pen στο Galaxy S23 Ultra κάνουν τις βιντεοκλήσεις ακόμα πιο συνεργατικές. Με τη ζωντανή κοινή χρήση του Google Meet, οι συμμετέχοντες μπορούν ταυτόχρονα να επεξεργάζονται από κοινού2 ένα έγγραφο από την συσκευή Android τους, αντί να βλέπουν μια κοινόχρηστη οθόνη3.

Διαθεσιμότητα

Η σειρά Galaxy S23 έρχεται σε τέσσερις ματ αποχρώσεις εμπνευσμένες από τη φύση: Phantom Black, Cream, Green και Lavender4.

Από τις 17 Φεβρουαρίου 2023, τα Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ και Galaxy S23 θα είναι διαθέσιμα σε Ελλάδα και Κύπρο από το Samsung eShop και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας.