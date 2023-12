Μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της η Παπαστράτος βάζει στόχους για τον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών CΟ2 κατά 30%.

Μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της η βιομηχανία Παπαστράτος βάζει στόχους για τον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών CΟ2 κατά 30%.

Η μεγαλύτερη πράσινη επένδυση στην ιστορία της Παπαστράτος, είναι γεγονός.

Γι’ αυτή θα διατεθούν 10 εκατ. ευρώ, ενώ ο απώτερος στόχος είναι ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της χρήσης ορυκτών καυσίμων της εταιρείας κατά 30% έως το 2025. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό στόχο της βιομηχανίας που εδώ και χρόνια βασίζει τη στρατηγική της και εστιάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στη βιωσιμότητα.

Την επένδυση ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο ετήσιο Οικονομικό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου: «Σήμερα, η Παπαστράτος κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στη διαδρομή της προς την υλοποίηση της «Βιομηχανίας του Μέλλοντος». Σε συνέχεια των μεγάλων επενδύσεων των τελευταίων ετών, ύψους 700 εκατ. ευρώ, ανακοινώνουμε τη μεγαλύτερη πράσινη επένδυση στην ιστορία μας, που στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου μας. Η «έξυπνη» βιομηχανία είναι εξ ορισμού άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα», σημείωσε.

Η στρατηγική αυτή επένδυση, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους πρώτους μήνες του 2025, εντάσσεται στο πρόγραμμα Zero Carbon Tech της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, μέχρι τις αρχές του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές του εργοστασίου, αντλιών θερμότητας, καθώς και -βιομηχανικού τύπου- ηλεκτρικού μπόιλερ. Με την ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της, η Παπαστράτος θα επιτύχει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών της αναγκών χωρίς την απαίτηση ορυκτών καυσίμων ως πρώτες ύλες.

Η Philip Morris International στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Carbon Tech θα επενδύσει συνολικά 120 εκατ. ευρώ στα εργοστάσιά της, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο την πραγμάτωση του στρατηγικού της οράματος για τη βιώσιμη Βιομηχανία του Μέλλοντος (Manufacturing of the Future). Ειδικότερα όμως, το εργοστάσιο της Παπαστράτος είναι ένα από τα πρώτα που θα υλοποιήσουν αυτή την επένδυση, πιστοποιώντας τον κομβικής σημασίας ρόλο της εταιρίας στον στρατηγικό σχεδιασμό της PMI.

Σημαντική συνεισφορά στην υλοποίηση της νέας «πράσινης» επένδυσης έχει η ομάδα του Εργαστηρίου Θερμικών Διεργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με την τεχνογνωσία και την υψηλού επιπέδου τεχνική καθοδήγηση που παρείχε.

Εξειδικεύοντας στον τρόπο με τον οποίο η Παπαστράτος αντιλαμβάνεται τη βιωσιμότητα, ο κ. Μαργώνης, επεσήμανε ακόμη: «Για εμάς στην Παπαστράτος, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι ούτε εναλλακτική λύση ούτε ζήτημα επιβολής. Είναι μονόδρομος και δική μας συνειδητή επιλογή. Είναι η ίδια η στρατηγική μας. Με την επένδυση αυτή θα επιτύχουμε ταυτόχρονα ριζική ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς το καλύτερο, με τον μοναδικό τρόπο που γνωρίζουμε: με πράξεις και αποτελέσματα».

Ως προς αυτό, την περίοδο που προηγήθηκε, η Παπαστράτος έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο διάστημα αυτό πέτυχε μια σειρά εντυπωσιακών στόχων, όπως ένα ουδέτερο ισοζύγιο άμεσων κι έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, αλλά τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού κατά 6%. Την ίδια στιγμή, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους καλύφθηκε κατά 100% μέσω Εγγυήσεων Προέλευσης από ΑΠΕ.

Αναφορικά με την επένδυση, ο Umer Jawaid, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών του εργοστασίου της Παπαστράτος, έκανε την εξής δήλωση: «Αυτή η επένδυση είναι η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Επενδύουμε 10 εκατ. ευρώ προκειμένου να μειώσουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο με την εγκατάσταση:

στοιχείων ισχύος 3MW στις οροφές των κτιρίων μας στον Ασπρόπυργο - η συνολική επιφάνεια που θα καλύψουμε είναι πάνω από 11.000 τετραγωνικά μέτρα ενώ η ηλεκτροπαραγωγή μας θα αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 1.100 νοικοκυριών μόνο από αυτό. Αντλίες Θερμότητας για τη θέρμανση των κτιρίων μας, συνολικής ισχύος έως 3MW και Ηλεκτρικό Μπόιλερ παραγωγής ατμού ισχύος άνω των 5MW. Συνεπώς, εγκατάσταση θερμικής ικανότητας συνολικά άνω των 11MW. Με απλά λόγια, αυτό αντιστοιχεί στην κάλυψη αναγκών περίπου 4.500 νοικοκυριών.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι από τις πρώτες που θα γίνουν στην Ελλάδα».

Umer Jawaid, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών εργοστασίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Όπως ο κ. Jawaid συμπλήρωσε, «Κάθε τέτοιο έργο έχει μεγάλες απαιτήσεις. Όμως έχουμε δυο ισχυρούς συμμάχους. Τους ανθρώπους της Παπαστράτος, τους συναδέλφους μηχανικούς που είναι μαζί μας από την πρώτη ημέρα του μετασχηματισμού μας αλλά και τους νέους συναδέλφους που προστέθηκαν στην πορεία, καθώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και συγκεκριμένα την ομάδα του εργαστηρίου Θερμικών Διεργασιών της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών που μας βοήθησαν σε συμβουλευτικό επίπεδο από την πρώτη στιγμή αυτού του ταξιδιού.

Σε μια περίοδο που οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται, τέτοιου μεγέθους έργα γίνονται κοστολογικά πολύ πιο ενδιαφέροντα από ό,τι ήταν ακόμη και δύο χρόνια πριν. Υπολογίζουμε ότι το σύνολο της επένδυσης θα αποσβεσθεί σε λιγότερο από 5 χρόνια, στην πιο συντηρητική εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Άρα και σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται ότι η βιωσιμότητα και η επιχειρηματική ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρχουν αποτελεσματικά. Και σε εμάς στην Παπαστράτος η βιωσιμότητα είναι η ίδια η στρατηγική μας».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας του εργοστασίου της Παπαστράτος, υπογράμμισε ότι «είναι σημαντικό να σημειώσουμε το ρόλο και τη σπουδαιότητα αυτών των έργων στην Ενεργειακή μας στρατηγική».

Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας εργοστασίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

«Όπως έχουμε δημοσιεύσει και στην Ενιαία Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Παπαστράτος προμηθεύεται από το 2017 το σύνολο της ηλεκτρικής της ενέργειας από ΑΠΕ. Επομένως, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιό μας έχει μηδενικές εκπομπές στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και κατ’ επέκταση, τα φωτοβολταϊκά που θα τοποθετήσουμε θα μας βοηθήσουν κυρίως στη μείωση τους κόστους παραγωγής μας. Επιπλέον, τα θερμικά έργα που θα κάνουμε, οι Αντλίες Θερμότητας και το Ηλεκτρικό boiler όμως, θα έχουν επιπλέον άμεση επίπτωση στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από το εργοστάσιό μας. Υπολογίζουμε ότι θα πετύχουμε ως και 30% μείωση ανά μονάδα προϊόντος μέχρι το 2025, που ενδεικτικά αντιστοιχεί στην αφαίρεση περίπου 5000 συμβατικών αυτοκινήτων από τους δρόμους της Ελλάδας», συμπλήρωσε.