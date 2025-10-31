Η Lenovo ξεχωρίζει στα Tech Channel Partner Awards 2025

Σε μια μαγική βραδιά αφιερωμένη στο κανάλι, στα Tech Channel Partner Awards 2025 - τη βραδιά που τιμά την αριστεία και τη συνεργασία στον χώρο της τεχνολογίας, η Lenovo αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, κατακτώντας συνολικά πέντε σημαντικά βραβεία.

Αναλυτικά η Lenovo εταιρεία απέσπασε τα εξής βραβεία:

Vendor of the Year — Gold

Devices Vendor — Silver

AI Vendor — Silver

Cloud Services Vendor — Silver

Editor’s Choice: Channel Marketing Award (Βικτώρια Λουπάκου, Marketing Manager, Lenovo GR&CY)

Οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Lenovo στην ελληνική αγορά και τη συνεχή της επένδυση στην καινοτομία, τη συνεργασία και την υποστήριξη των συνεργατών της.

Με αφορμή τις βραβεύσεις ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, κος Παναγιώτης Μακρυνιώτης δήλωσε: «Αυτή η διάκριση δεν είναι απλώς μια επιτυχία για τη Lenovo — είναι μια κοινή νίκη με όλους τους συνεργάτες μας με τους όποιούς μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα: να αξιοποιούμε την τεχνολογία για να δημιουργούμε ευκαιρίες για ανάπτυξη. Στη Lenovo προσφέρουμε τις λύσεις που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας αυτής εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αναγνώριση αυτή μάς δίνει ακόμη περισσότερη ενέργεια να συνεχίσουμε να καινοτομούμε — μαζί.»

Η Lenovo παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της να προσφέρει λύσεις που εμπνέουν και συνδέουν ανθρώπους, οργανισμούς και κοινότητες. Με την εμπιστοσύνη των συνεργατών της, συνεχίζει να εξελίσσει το κανάλι τεχνολογίας στην Ελλάδα και να οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό προς ένα πιο έξυπνο και βιώσιμο μέλλον.