Η Lenovo παρουσιάζει συσκευές και λύσεις στη CES 2023

Σήμερα στην CES® 2023, η Lenovo™ παρουσίασε την τελευταία σειρά συσκευών και λύσεων που επικεντρώνονται στην καινοτομία και στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Από νέα form factors, κομψά σχεδιασμένα προϊόντα και καινοτόμες χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, το νέο χαρτοφυλάκιο προσφέρει στους καταναλωτές και τους επαγγελματίες χρήστες μια πιο εξατομικευμένη τεχνολογική εμπειρία.

Το νέο χαρτοφυλάκιο καταδεικνύει επίσης τη δέσμευση της Lenovo στο ESG σύμφωνα με το όραμά της για επίτευξη του net zero έως το 2050 και είναι ευθυγραμμισμένο με τις πρωτοβουλίες Science Based Target, όπου η Lenovo συνεχίζει να εστιάζει στην υποστήριξη μιας κυκλικής οικονομίας, αυξάνοντας τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στα προϊόντα και τις συσκευασίες της, ενώ συνεργάζεται με βιομηχανικούς εταίρους για να συμβάλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών της.

Η καινοτομία στο Επίκεντρο των Καταναλωτικών Συσκευών Υψηλής Ποιότητας

Η Lenovo παρουσίασε καινοτόμα, νέα προϊόντα για να καλύψει τις ευρείας κλίμακας ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Το νέο, πρωτοποριακό Yoga Book 9i είναι το πρώτο από ένα νέο κεφάλαιο για τα προϊόντα Yoga και προσφέρει απίστευτη καινοτομία, κορυφαίο στυλ, απόδοση και ευελιξία. Παράλληλα, το νέο Yoga AIO 9i, με την νέα σχεδίασή του φέρνει τον επαναπροσδιορισμό του form factor ενός desktop all-in-one. Το νέο Yoga Slim 6i (14”, 8), είναι μια εξαιρετικά σχεδιασμένη, φορητή, αλλά ισχυρή συσκευή. Λεπτό, ελαφρύ και ελκυστικό, το laptop αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να εργάζονται και να δημιουργούν περιεχόμενο εύκολα, όπου και αν βρίσκονται.

Η Lenovo παρουσίασε επίσης ανανεώσεις του Yoga 9i (14”, 8) και του Yoga Slim 7i Carbon (13”, 8), και τα δύο με επεξεργαστές Intel Core έως και 13ης γενιάς, που προσφέρουν ακόμα πιο εντυπωσιακή απόδοση για να ενισχύσουν την ευελιξία και την παραγωγικότητα. Επίσης, ο ανανεωμένος φορητός υπολογιστής Yoga 6 (13", 8) είναι ανανεωμένος και ενισχυμένος με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές της σειράς AMD Ryzen™ 7000, ενώ έχει βελτιωμένη μπαταρία για να χειρίζεται μεγαλύτερες περιόδους απομακρυσμένης εργασίας.

Στα tablet, το πλούσιο σε δυνατότητες Lenovo Tab Extreme και το ψηφιακό Lenovo Smart Paper προσφέρουν συναρπαστικές δυνατότητες για το σχολείο, το σπίτι και όχι μόνο. Το Lenovo Tab Extreme είναι το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό tablet της Lenovo μέχρι σήμερα, με σχεδιασμό πληκτρολογίου διπλής άρθρωσης2. Χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό του, ένας ειδικός αποθηκευτικός χώρος δημιουργείται στην κύρια άρθρωση της βάσης για να φιλοξενήσει το Lenovo Precision Pen 3.

Το Project Chronos concept της Lenovo (το επίσημο όνομα θα ανακοινωθεί προσεχώς) είναι μια νέα τεχνολογία που αποτυπώνει την κίνηση του χρήστη και προσφέρει τη δυνατότητα αλληλοεπίδρασης και εκτέλεσης δραστηριοτήτων σε τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους χωρίς γυαλιά ή φορητές συσκευές, διευκολύνοντας τους χρήστες να κινηθούν σε εικονικά περιβάλλοντα που έχουν αποδοθεί σε 3D.

Ανατρεπτικά Καινοτόμα Τεχνολογία για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η Lenovo παρουσίασε επίσης ένα νέο, καινοτόμο μοντέλο στη σειρά ThinkBook Plus που επαναπροσδιορίζει την ισχυρή κληρονομιά του περιστρεφόμενου form factor, με διπλή περιστρεφόμενη οθόνη που διαθέτει πάνελ OLED στη μία πλευρά και έγχρωμη οθόνη e-Ink στην άλλη. Η Lenovo, παρουσίασε επίσης τον τελευταίο της φορητό υπολογιστή ThinkBook 16p Gen 4 που τροφοδοτείται από εξαρτήματα υψηλής απόδοσης. Αυτή η συσκευή διαθέτει έναν καινοτόμο σχεδιασμό αρθρωτών αξεσουάρ Lenovo Magic Bay με υποδοχή μαγνητικής ακίδας που επιτρέπει την εύκολη επέκταση για τα προαιρετικά παρεχόμενα αξεσουάρ Lenovo Magic Bay 4K Webcam, Lenovo Magic Bay LTE ή/και Lenovo Magic Bay Light.

Επίσης, η Lenovo παρουσίασε το νέο ThinkBook 13x Gen 2 Wireless Dock που συνδυάζει διάφορες ασύρματες τεχνολογίες για να δημιουργήσει μια λύση σύνδεσης και φόρτισης ουσιαστικά χωρίς καλώδια. Τέλος, η Lenovo αποκάλυψε το πιο πρόσφατο στο χαρτοφυλάκιο των Tiny form factor. Το ThinkCentre neo 50q είναι ένας επιτραπέζιος υπολογιστής εξοικονόμησης χώρου 1L που έχει σχεδιαστεί ειδικά για πελάτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Κομψό και πιο Έξυπνο Οικοσύστημα Προϊόντων Gaming

Η σειρά 2023 Lenovo Legion από υπολογιστές, οθόνες και αξεσουάρ είναι έτοιμοι για μάχη, ενώ θέτουν ένα νέο πρότυπο στα gaming PC που δίνει στους παίκτες το πλεονέκτημα που χρειάζονται για να κατακτήσουν τους κορυφαίους πίνακες κατάταξης. Νέο για το 2023 είναι και το Lenovo LA AI chip, το πρώτο αποκλειστικό chip AI στον κόσμο σε gaming laptop3, εγκατεστημένο στα Lenovo Legion Pro 7 και 7i (16”, 8) και στα Lenovo Legion Pro 5 και 5i (16”, 8). Το Lenovo AI Engine+, που τροφοδοτείται από το Lenovo LA AI chip, αναπτύσσει έναν αλγόριθμο μηχανικής εκμάθησης λογισμικού για τη βέλτιστη ρύθμιση της απόδοσης του συστήματος.

Όσον αφορά στα desktop, η νέα γενιά των Lenovo Legion towers βρίσκεται στην κορυφή της εξαιρετικής ισχύος και απόδοσης, με τα Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) και Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) να διαθέτουν έως και 13ης γενιάς Intel® Core™ desktop processors και GPU της σειράς NVIDIA® GeForce RTX™ 40, ενώ το Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) διαθέτει επεξεργαστή έως AMD® Ryzen™ 9 και GPU της σειράς AMD Radeon™ RX 7000 ή της σειράς NVIDIA GeForce RTX 40 Series. To χαρτοφυλάκιο ολοκληρώνουν, οι πιο πρόσφατες οθόνες Lenovo Legion, που περιλαμβάνουν τις νέες οθόνες Lenovo Legion Y27f-30 FHD 27 ιντσών και Lenovo Legion Y27qf-30 QHD 27 ιντσών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παικτών και των δημιουργών περιεχομένου.

ThinkPad X1, ThinkPhone, ThinkVision και Lenovo Go Power Hybrid Working

Η Lenovo παρουσιάζει τους πιο πρόσφατους φορητούς υπολογιστές ThinkPad X1 που κατασκευάζονται με ανακυκλωμένα υλικά1, ενώ διαθέτουν ενημερωμένο λογισμικό Lenovo Commercial Vantage σχεδιασμένο να επισημαίνει ρυθμίσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της συσκευής, αλλά και τη νέα εφαρμογή Lenovo View, που προσφέρει προηγμένη τεχνολογία για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας βίντεο και ειδικά εργαλεία σχεδιασμένα για συνεργατικότητα, ασφάλεια και ψηφιακή ευεξία. Η πιο πρόσφατη σειρά οθονών ThinkVision συνεχίζει να ηγείται στην κατηγορία με τις εξαιρετικά φωτεινές οθόνες ThinkVision P27pz-30 και P32pz-30 mini-LED, ενώ οι νέες οθόνες VOIP της σειράς ThinkVision Τ είναι ειδικά κατασκευασμένες για υβριδική εργασία, με ενσωματωμένη λειτουργία Microsoft Teams, κάμερες μικροφώνου 5MP, διπλές κάμερες μικροφώνου και ηχεία. Η Lenovo παρουσίασε επίσης τις πιο πρόσφατες οθόνες επαγγελματικού επιπέδου της σειράς 4K ThinkVision P και, για το σπίτι, τις οικονομικές, νέες οθόνες της σειράς L- series. Πάραλληλα, νέα αξεσουάρ έρχονται να συμπληρώσουν ένα αποτελεσματικό υβριδικό σύστημα, όπως το μοναδικό Lenovo Go Desk Station, η κάμερα Lenovo Go 4K Pro Webcam και το επαγγελματικό ασύρματο επαναφορτιζόμενο πληκτρολόγιο και ποντίκι Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse.

Με αφορμή τον εορτασμό της πρόσφατης 30ης επετείου του ThinkPad, σας συστήνουμε το Lenovo ThinkPhone by Motorola, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στις επιχειρήσεις μια εμπειρία smartphone με την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία που υπάρχει σε κάθε συσκευή με την επωνυμία Lenovo Think. Αυτή η συσκευή έρχεται με μια σειρά από καινοτόμα χαρακτηριστικά παραγωγικότητας – Think 2 Think – που επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μεταξύ ThinkPhone και ThinkPad. Για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή θα λειτουργεί με κορυφαία απόδοση για τα επόμενα χρόνια, είναι εξοπλισμένη με την πλατφόρμα Snapdragon 8+ Gen 1, μεγαλύτερη οθόνη FHD+ 6,6” και με φορτιστή TurboPower 68W που μπορεί να φορτίσει τόσο το τηλέφωνο όσο και τον υπολογιστή σας.

Καταναλωτικές Συσκευές που Προσφέορυν Λειτουργίες Επόμενης Γενιάς για Απόδοση, Ευελιξία και Ευκολία

Η τελευταία γενιά καταναλωτικών συσκευών της Lenovo είναι γεμάτη με ξεχωριστές λειτουργίες και βελτιώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να αναπτύσσουν τα ενδιαφέροντά τους και να επιτυγχάνουν τους καθημερινούς τους στόχους. Με πέντε νέους φορητούς υπολογιστές IdeaPad (IdeaPad Pro 5i, IdeaPad Pro 5 Gen 8, IdeaPad Slim 5i, IdeaPad Slim 5 και IdeaPad Flex 3i Chromebook), το κομψό IdeaCentre Mini (1L, a98), το 9 ιντσών tablet (Lenovo Tab M9), αλλά και την ευέλικτη βάση σύνδεσης Lenovo 500 USB Type-C Universal Dock, οι συσκευές αυτές έχουν σχεδιαστεί για χρήση οπουδήποτε και για να διευκολύνουν τον τρόπο ζωής του σημερινού καταναλωτή. Είτε εργάζεστε, σπουδάζετε, δημιουργείτε ή απλώς συναντάτε φίλους εκτός πόλης, αυτά τα νέα προϊόντα προσφέρουν ταχύτητα, ευελιξία και ευκολία για να ταιριάζουν στις ανάγκες σας όπου κι αν βρίσκεστε.

Υποστήριξη Υπηρεσιών και Λογισμικού

Εκτός από αυτές τις κορυφαίες επιλογές σε hardware, η Lenovo προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών υγείας, υποστήριξης και προστασίας της συσκευής για να διατηρηθεί η λειτουργία των προϊόντων σε άριστη κατάσταση, αλλά και για πιο ασφαλή λειτουργία, όπως το πιο πρόσφατο λογισμικό ασφαλείας Lenovo Smart Lock4 που βασίζεται στο cloud. Για επιπλέον ευκολία στην υποστήριξη όλων των φορητών υπολογιστών που παρουσιάζονται σήμερα, το Lenovo Premium Care Plus3 ενσωματώνει πολλές από τις υπηρεσίες του σε μία λύση. Η ολοκληρωμένη αυτή υπηρεσία περιλαμβάνει προηγμένη υποστήριξη hardware και λογισμικού, προστασία από ζημιές, εκτεταμένη εγγύηση μπαταρίας, Lenovo Migration Assistant και Lenovo Smart Performance – έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο υγείας του συστήματος που βρίσκεται στο Lenovo Vantage.

Η Lenovo συνεχίζει την 30ή επέτειο του ThinkPad στην CES 2023

Η Lenovo συνεχίζει τους εορτασμούς της 30ης επετείου του ThinkPad και παρουσιάζει ένα virtual Think On Theater στη CES και όχι μόνο. Το The Think On Theater περιλαμβάνει περιεχόμενο από το Next 30, συμπεριλαμβανομένων των Alice Aedy, Marcus John και Bjarke Ingels. Για να δείτε το εικονικό Think On Theater, επισκεφτείτε το Lenovo's Virtual Showcase από τις 5 Ιανουαρίου.

