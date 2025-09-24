Η Lego δίνει 270 εκατ. δολάρια για 29 χώρους ψυχαγωγίας από την Merlin

Η εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών Lego ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα αγοράσει 29 χώρους ψυχαγωγίας (discovery centres) από την εταιρεία εκμετάλλευσης θεματικών πάρκων Merlin Entertainments σε μια συμφωνία αξίας 200 εκατομμυρίων λιρών (269,5 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με τη στρατηγική της για την ενίσχυση του ελέγχου των αλληλεπιδράσεων των καταναλωτών με το εμπορικό σήμα της.

Σε αντίθεση με τα θεματικά πάρκα, τα discovery centres είναι χώροι ψυχαγωγίας που προσφέρουν δραστηριότητες όπως ζώνες κατασκευής Lego και δημιουργικά εργαστήρια.

Η Merlin θα συνεχίσει να λειτουργεί 11 θεματικά πάρκα Legoland παγκοσμίως με άδεια από τη Lego, ανέφεραν οι εταιρείες σε κοινή δήλωση.

Οι εσωτερικοί χώροι ψυχαγωγίας που διαθέτουν ζώνες κατασκευής Lego, δημιουργικά εργαστήρια και καταστήματα λιανικής πώλησης έχουν περίπου πέντε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίω.

Ο κατασκευαστής των πολύχρωμων πλαστικών τουβλιών έχει επεκτείνει τα καταστήματά του τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας συνολικά τα 1.079 καταστήματα σε 54 αγορές παγκοσμίως.

Η Merlin, η οποία διαχειρίζεται επίσης αξιοθέατα όπως τα μουσεία κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussauds και τον τροχό London Eye, θα συνεχίσει να λειτουργεί 11 θεματικά πάρκα Legoland παγκοσμίως με άδεια από τη Lego, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών.

Από τα κέντρα ανακάλυψης, 15 βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική, επτά στην Ευρώπη και επτά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, στην Κίνα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Η Lego, που ιδρύθηκε στη Δανία το 1932, πήρε το όνομά της από τη φράση «leg godt», που σημαίνει «παίξε καλά» στα δανικά.