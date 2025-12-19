Η KEF σε ταξιδεύει δωρεάν στο Λονδίνο για 2η χρονιά! Τα βήματα είναι απλά:

1.Αγόρασε ένα προϊόν KEF από το δίκτυο επιλεγμένων μεταπωλητών.

2.Επισκέψου το keflistenlondon.gr και συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και την απόδειξη αγοράς στην φόρμα συμμετοχής.

3.Μπες στην κλήρωση για το πιο μουσικό 3ήμερο ταξίδι στο Λονδίνο!

Η KEF σου δίνει την ευκαιρία για 2η συνεχόμενη χρονιά, να ταξιδέψεις μαζί με εναν φίλο σου στο Λονδίνο και να επισκεφτείς τα απόλυτα μουσικά hot spot της πόλης!

Τι κερδίζεις;

✅Δύο αεροπορικά εισιτήρια για το Λονδίνο με επιστροφή

✅Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο

✅Διατροφή & μετακινήσεις

✅Επίσκεψη στο 1ο KEF Music Gallery στο κέντρο του Λονδίνου

KEF Music Gallery London - Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ήχου

Το παγκόσμιο flagship store της KEF βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου και πάλλεται στους ρυθμούς της πόλης, προσφέροντας μια απαράμιλλη ηχητική εμπειρία στους επισκέπτες του. Καλύπτοντας 5.000 τετραγωνικά μέτρα και απλωμένο σε δύο ορόφους, το KEF Music Gallery London είναι ένας μοναδικός προορισμός, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τη μαγεία του σπουδαίου ήχου.

Το κατάστημα περιλαμβάνει το ιδιαίτερο και κομψό καφέ “The KEFé”, “The Gallery” όπου μπορείς να ανακαλύψεις από κοντά όλα τα προϊόντα της KEF αλλά και να τα δεις εν δράσει σε ένα από τα πολλά events που διοργανώνονται στην Gallery και “The Studio” όπου φίλοι και συνεργάτες μπορούν να κλείσουν τον χώρο για ηχογραφήσεις.

H KEF

Από την επαναστατική τεχνολογία Uni-Q, μέχρι και τα ασύρματα ηχεία όπως το LS50 Wireless, η KEF έχει κύριο στόχο να πλημμυρίζει τον χώρο μας με μουσική, έτσι ακριβώς όπως δημιουργήθηκε να ακούγεται, χωρίς καμία αλλοίωση, και να μεταφέρει τους μουσικόφιλους σε μοναδικά ηχητικά τοπία. Τόσο τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας όσο και οι ακαδημαϊκές μελέτες μαρτυρούν δεκαετίες συνεχούς προόδου, από την πρώιμη χρήση συνθετικών υλικών μέχρι τη Σειρά Reference, η οποία καθορίζει τα πρότυπα της βιομηχανίας μέχρι και σήμερα. Η επιμονή της KEF στην αριστεία βρίσκεται στον πυρήνα ενός ενάρετου κύκλου, που προσελκύει τους πιο χαρισματικούς ακουστικούς μηχανικούς του κόσμου να συμμετάσχουν μαζί μας στην επιδίωξη του καλού, του καλύτερου και του άριστου.

MUO Speaker

Το φορητό HiFi ηχείο που φέρνει τον αυθεντικό ήχο της KEF σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Δημιούργησε μια αληθινή στερεοφωνική εμπειρία. Σύνδεσε ασύρματα δύο ηχεία Muo για True Wireless Stereo με ξεχωριστά αριστερά και δεξιά κανάλια – για απίστευτη λεπτομέρεια στον ήχο. Η μπαταρία διαρκεί έως 24 ώρες, και με μόνο 15 λεπτά φόρτισης απολαμβάνεις επιπλέον 3 ώρες non-stop δράσης! Απόλαυσε πεντακάθαρο, υψηλής ανάλυσης ήχο με σταθερή σύνδεση. Η μουσική σου παίζει πάντα σε τέλειο συγχρονισμό, με εντυπωσιακή καθαρότητα – όπου κι αν βρίσκεσαι.

Q CONCERTO META

Τεχνολογία Metamaterial Absorption (MAT) για ακρίβεια και σαφήνεια ήχου, απορροφώντας το 99% του ανεπιθύμητου ήχου, προσφέροντας μια πιο φυσική ακουστική απόδοση. 12η Γενιά Uni-Q Driver Array που προσφέρει λεπτομερή απόδοση ήχου, βελτιστοποιώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας MAT Σχεδίαση 3 way τριών δρόμων με 1 επιπλέον μεγάφωνο-driver, που αναλαμβάνει τις χαμηλές συχνότητες για την καλύτερη διαχείριση του ήχου.

Νέα Εξελιγμένα Μπάσα με σχεδίαση που μειώνει τις περιστροφές του αέρα, προσφέροντας καθαρότερη απόδοση μπάσων. Τεχνολογία Shadow Flare για βέλτιστη απόδοση και μέγιστη ελαχιστοποίηση της ανεπιθύμητης ακουστικής επίδρασης Ακόμη περισσότερες. Επιλογές Εγκατάστασης σου δίνουν τη δυνατότητα να τα τοποθετήσεις σε βάσεις ή στον τοίχο σου. Σινεμά στο Σπίτι: τώρα έχεις surround ήχο και καθαρό διάλογο, για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία.

KEF XIO

Δεν είναι απλώς μια soundbar. Η KEF Xio προσφέρει κορυφαία ποιότητα ήχου, βασισμένη σε αναγνωρισμένες και βραβευμένες τεχνολογίες της KEF. Ενσωματώνει προηγμένα ακουστικά συστήματα γτια καθαρούς διαλόγους, πλούσιο και ισορροπημένο ήχο και δυναμικό μπάσο. Είτε πρόκειται για μουσική, όπου αναδεικνύεται κάθε λεπτομέρεια , είτε για ταινίες, όπου ο ήχος αγκαλιάζει τον θεατή και δημιουργεί κινηματογραφική ατμόσφαιρα, η εμπειρία παραμένει καθηλωτική.

Προσαρμόζεται άψογα στον χώρο σου, όποια κι αν είναι η διαρρύθμιση. Χάρη στην Έξυπνη Τεχνολογία Τοποθέτησης (IPT), ανιχνεύει τα κοντινά αντικείμενα και «διαβάζει» την ακουστική του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, ο προηγμένος αλγόριθμος MIE ρυθμίζει αυτόματα τον ήχο ώστε να απολαμβάνεις την απόλυτη εμπειρία – πλούσια, ισορροπημένη και πιστή στην πραγματική απόδοση.

H WaveMotion είναι Ανώνυμη εισαγωγική Εταιρεία προϊόντων τεχνολογίας, εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στο χώρο των smart electronics, της υψηλής τεχνολογίας, του ήχου και της εικόνας. H λέξη WaveMotion μας παραπέμπει σε λέξεις όπως: ήχος, φως, εικόνα, δύναμη, ταχύτητα, διασκέδαση. Όπως τα κύματα κινούνται διαρκώς και με ταχύτητα, με τον ίδιο τρόπο εξελίσσεται η τεχνολογία στον ήχο, την εικόνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική. Σκοπός της WaveMotion είναι η παροχή -στην Ελληνική αγορά- προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας, τα οποία συνδυάζουν την Τεχνολογία Αιχμής με την Αισθητική και το Μοντέρνο Σχεδιασμό. Σήμερα, η WaveMotion διανέμει επίσημα στην ελληνική αγορά τα παρακάτω διεθνή brand names, τα οποία κατέχουν ηγετικές θέσεις στον τομέα δραστηριότητάς τους όπως harman/kardon, JBL, Kef, Q Acoustics, Audio Pro, QED, Goldring, rapoo, Νative Union, Livall.

H KEF ιδρύθηκε το 1961 από τον Raymond Cooke OBE (1925–1995). Με έδρα, εκείνα τα πρώτα χρόνια, σε μια καλύβα Nissen Hut στις εγκαταστάσεις της Kent Engineering & Foundry στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από περισσότερο από μισό αιώνα όπου ο ήχος βρίσκεται στην αιχμή του, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της, να προσφέρει εξαιρετικό ήχο. Από την πρωτοποριακή τεχνολογία Uni-Q® έως το LS50 Wireless που θέτει υψηλά τον πήχη, η αισθητική της KEF για το ασυνήθιστο-και μερικές φορές το αμφιλεγόμενο- συνδυάζει την προσήλωση στον αρμονικό σχεδιασμό με την πιο πρωτοποριακή εργονομική κατασκευή. Η φήμη της KEF για την ποιότητα βασίζεται κυρίως στη συνεχή εξέλιξη στην αυθεντικότητα του ήχου και τη μοναδική ακουστική εμπειρία.

Επίσημοι Διανομείς WaveMotion Α.Ε

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ. 210-9244 505, [email protected]

wavemotion.gr