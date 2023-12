Η Kaizen Gaming είναι ένα από τα Best Workplaces στην Ευρώπη

Όταν η στρατηγική επένδυση ενός επιχειρηματικού οργανισμού γίνεται στους ίδιους της τους ανθρώπους, προφανώς και δεν αποτελεί έκπληξη όταν οι καλύτεροι επαγγελματίες του κλάδου δραστηριότητας του επιλέγουν να εργάζονται εκεί. Κι όχι μόνο αυτό. Είναι οι ίδιοι που μιλούν με για τα καλύτερα λόγια για το χώρο που εργάζονται και την επαγγελματική εμπειρία που απολαμβάνουν, προσφέροντας αντίστοιχα και τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία των στόχων τους.

Κάπως έτσι «στήνεται» ένα από τα Best Workplaces, και η Kaizen Gaming, ελληνική πολυεθνική του GameTech, δίκαια υπερηφανεύεται που διαθέτει ένα από τα καλύτερα και πλέον βραβευμένα spots εργασίας στην Ευρώπη.

Στην Kaizen Gaming, ένας Kaizener δημιουργεί, εμπνεόμενος μέσα από την προσφορά της εταιρείας του και την αξία των συναδέλφων του. Πρόκειται για κάτι που συμβαίνει εξ αιτίας του πολυπαραμετρικού μοντέλου λειτουργίας που εφαρμόζει η Kaizen Gaming, συνδυάζοντας την τεχνολογία, τις καινοτόμες επιλογές και την εστίαση στον άνθρωπο. Χάρη σε αυτό, η Kaizen Gaming αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και χάρη σε αυτό έλαβε πολλαπλές διακρίσεις ως Best Workplace, μιας που νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αναγνωρίστηκε ως μια από τις top 5 Best Workplaces στην Ελλάδα και #2 Best Workplace στην Πορτογαλία, από τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work. Τον Σεπτέμβριο του 2023 οι παραπάνω αναγνωρίσεις οδήγησαν στην ανάδειξη της Kaizen Gaming ως ένα από τα Best Workplaces in Europe, ενώ λίγο αργότερα διακρίθηκε και στο top 5 των Best Workplaces in Technology 2023, στην πρώτη λίστα του κλάδου που δημοσιεύθηκε για την Ελλάδα.

Πρόκειται για διακρίσεις που δεν έρχονται τυχαία. Ξεκίνησε το 2012, και μέχρι σήμερα ενεργοποιείται σε 14 αγορές μέσα από τα brands Stoiximan και Betano που διαχειρίζεται. Η σημερινή επιτυχία, οφείλεται στην προσήλωση της εταιρείας στις αξίες της. Με βασική αξία αυτή του #oneteam, οι εργαζόμενοι στην Kaizen Gaming έχουν κοινούς στόχους και συνεργάζονται αποτελεσματικά για να τους πετύχουν. Ποια είναι όμως τα συστατικά αυτής της εξαιρετικής «συνταγής»;

Τα συστατικά μιας εξαιρετικής συνταγής επιτυχίας

Κατ’ αρχήν, το πολυπολιτισμικό περιβάλλον που έχει βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν σύνορα στην συνεργασία των ανθρώπων της. Και μαζί με αυτό, η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, αλλά και η συνεχής επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων δημιουργούν μια μοναδική κουλτούρα συνεργασίας.

Όπως οι ίδιοι οι Kaizeners αναφέρουν, το πάθος των ανθρώπων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της Kaizen Gaming. Κι έτσι, μέσα από την κουλτούρα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και του πάθους για συνεχή εξέλιξη, η Κaizen Gaming «τρέχει» την εξέλιξή της, από την ίδρυσή της έως σήμερα.

H εταιρία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, πριν 11 χρόνια, από μια ομάδα 20 ατόμων, ενώ το 2016, αριθμούσε «μόλις» 100 εργαζομένους. Ήταν όμως το «κεφάλαιο» που της επέτρεψε να εξελιχθεί στην GameTech εταιρεία που είναι σήμερα, με μεγάλη διεθνή διάσταση και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, και με στόχο την ανάπτυξη σε 26 χώρες μέχρι το 2026.

Στο σύνολο των γραφείων της εταιρείας σε όλο τον κόσμο οι Kaizeners έχουν ξεπεράσει ήδη τους 2.200! Ο αριθμός, αυτός όμως, ανεβαίνει συνεχώς, αφού η εταιρεία καλωσορίζει περίπου 120 νέους Kaizeners κάθε μήνα. Στόχος να ολοκληρωθούν περισσότερες από 1.000 προσλήψεις πριν το τέλος του 2023 σε διάφορα τμήματα και επίπεδα - από το Customer Services ως το Tech και το Business.

Kaizeners από διαφορετικά τμήματα επιβεβαιώνουν την μοναδικότητα της κουλτούρας μέσα από το video:

