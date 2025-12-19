Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων αναγνωρίζεται για 12η χρονιά ως True Leader

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων αναδείχθηκε για 12η συνεχόμενη χρονιά True Leader 2024 από την ICAP CRIF, διατηρώντας τη θέση της μεταξύ των επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά για τις επιδόσεις και τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επιχειρηματική της παρουσία και τον καθοριστικό της ρόλο στον κλάδο.

Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή διάκριση βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις εταιρείες που, βάσει δημοσιευμένων οικονομικών δεδομένων, παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη, υψηλή κερδοφορία, αύξηση απασχόλησης, ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και συνολική επιρροή στην ελληνική αγορά.

Η αναγνώριση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων ως True Leader έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και σημαντική αναπτυξιακή δυναμική.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €131,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 11,6% έναντι των €118 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €18,5 εκατ., αυξημένα από τα €13,6 εκατ. σε σχέση με το 2023.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, στη συνολική ενίσχυση της αποδοτικότητας και στη συστηματική υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 569.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά Μιτσικέλι ΙΡΙΣ, και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα.

Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».