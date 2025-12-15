Η Infotrust προχωρά σε νέα, τριπλή, στρατηγική εξαγορά, ενισχύοντας καθοριστικά την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά

Σε ακόμη μία στοχευμένη στρατηγική επιχειρηματική κίνηση που επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία, η Infotrust Α.Ε. προχωρά στην απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των Εταιρειών Polaris Brokers, Polaris Agents, και Sirius Insurance Agents(Cyprus), ενισχύοντας ουσιαστικά τη θέση της στην Ασφαλιστική Αγορά.

Η συγκεκριμένη εξαγορά ενισχύει άμεσα τα οικονομικά μεγέθη της Infotrust, καθώς αυξάνει την συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατά 5 εκατ. ευρώ, με ταυτόχρονη ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 200 χιλ. ευρώ. Παράλληλα, μέσω αυτής της κίνησης, αποκτά και την Μεσιτική ιδιότητα ολοκληρώνοντας την Διαμεσολαβητική παρουσία στην Ελληνική Αγορά, και ταυτόχρονα αναπτύσσει επίσημη παρουσία στην Κύπρο υλοποιώντας στην πράξη τον στρατηγικό της σχεδιασμό για εξωστρέφεια και γεωγραφική διεύρυνση.

Η Polaris με την εξειδίκευση της στους τομείς των εταιρικών ασφαλίσεων, των μεταφορών, των προϊόντων ταξιδιωτικής ασφάλισης και της ασφάλισης ζωής θα προσφέρει στους συνεργάτες της Infotrust ακόμα περισσότερα εργαλεία ανάπτυξης.

Το χαρτοφυλάκιό της Infotrust ενισχύεται με τα εξειδικευμένα προϊόντα διεθνούς ασφάλισης υγείας της MEDIHELP INTERNATIONAL/ALLIANZ PARTNERS που ξεκινάει η προώθησή τους από τον Ιανουάριο του 2026.

Η συνέργεια των δύο εταιρειών δημιουργεί σημαντική υπεραξία για το σύνολο των συνεργατών τους καθώς επωφελούνται από διευρυμένες δυνατότητες, αυξημένη τεχνογνωσία και την παροχή ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών ασφαλιστικών λύσεων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Με αυτήν την εξαγορά, η Infotrust αναμένει για το 2025 κύκλο εργασιών ύψους 9 εκατ. ευρώ και συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 40 εκατ. ευρώ.

Η Infotrust Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην ανάπτυξη, την εξειδίκευση και την δημιουργία αξίας για τους συνεργάτες και τους πελάτες της, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως μία από τις πλέον δυναμικές και αξιόπιστες δυνάμεις της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης