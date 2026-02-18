Η ΙΚΕΑ συμμετείχε για 14η συνεχή χρονιά στη HORECA 2026, με ολοκληρωμένες λύσεις για τον κλάδο της φιλοξενίας

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, συμμετείχε για 14η συνεχόμενη χρονιά στη HORECA, τη μεγαλύτερη έκθεση για τους κλάδους της Μαζικής Εστίασης και της Φιλοξενίας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης και διακόσμησης για επαγγελματικούς χώρους. Από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου, στο Metropolitan Expo, η εταιρεία ανέδειξε μια συνολική πρόταση φιλοξενίας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της στρατηγική να υποστηρίζει ενεργά τις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Με αφετηρία τις πραγματικές ανάγκες ενός σύγχρονου καταλύματος, η ΙΚΕΑ διαμόρφωσε το περίπτερό της ως ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα εφαρμογής επαγγελματικών λύσεων. Το δωμάτιο, οι κοινόχρηστοι χώροι και τα σημεία εστίασης παρουσιάστηκαν ως διακριτές αλλά αλληλένδετες ενότητες, αναδεικνύοντας πώς ένας χώρος μπορεί να αποκτήσει ενιαία ταυτότητα, υψηλή λειτουργικότητα και αισθητική συνέπεια, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τύπο της επιχείρησης.

Η συνολική προσέγγιση βασίστηκε στη σκανδιναβική σχεδιαστική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει διαχρονικά την εταιρεία: καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες και πρακτικές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία. Μέσα από επιλεγμένες προτάσεις προϊόντων, παρουσιάστηκαν λύσεις που συνδυάζουν αισθητική συνοχή με ευελιξία και ανθεκτικότητα, δημιουργώντας χώρους φιλόξενους και αποδοτικούς τόσο για τους επισκέπτες όσο και για το προσωπικό, καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες που αφορούν τον εξοπλισμό ξενοδοχείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα εφαρμογής των βασικών αξιών της εταιρείας - προσιτή ποιότητα, λειτουργικός σχεδιασμός και βιώσιμη προσέγγιση - σε επαγγελματικά περιβάλλοντα με αυξημένες απαιτήσεις. Οι λύσεις που παρουσιάστηκαν ανέδειξαν πως η καλή αισθητική μπορεί να συνδυάζεται πρακτικότητα, ανθεκτικότητα και τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου.

Η συμμετοχή στη HORECA 2026 ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική κατεύθυνση της ΙΚΕΑ στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της να αποτελεί έναν σύγχρονο και αξιόπιστο συνεργάτη για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε μία λειτουργική, προσιτή και ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.