Η HORECANEXT στο GastrosoΦy Fest: Ο εξοπλισμός της HENDI «υπέγραψε» το 1ο Διεθνές Forum Γαστρονομίας με ελληνική πρώτη ύλη

Τα καινοτόμα προϊόντα της HENDI επιλέχθηκαν για να καλύψουν το γαστρονομικό γεγονός της χρονιάς, το GastrosoΦy Fest, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ. Η HENDI, με αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα τη HORECANEXT, πρωταγωνιστεί στον εξοπλισμό εστίασης και κουζίνας ως κορυφαία εταιρεία εξοπλισμού επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού.

Η HORECANEXT εξόπλισε τα live cooking stations και τα περίπτερα γευσιγνωσίας του φεστιβάλ με τα επαγγελματικά προϊόντα HENDI, που χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις γαστρονομικές δράσεις. Από προηγμένα μηχανήματα κουζίνας και εστίες έως σκεύη σερβιρίσματος και εργαλεία προετοιμασίας, ο εξοπλισμός δημιούργησε για τους chefs ένα πλήρως αξιόπιστο, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον, επιτρέποντάς τους να υλοποιήσουν απαιτητικές γαστρονομικές προτάσεις και να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή όλων των δράσεων.

Το φεστιβάλ κατέγραψε εντυπωσιακή προσέλευση σε επισκέπτες, επαγγελματίες και λάτρεις της γαστρονομίας, στο πλαίσιο της ολοήμερης διοργάνωσης που συνδύασε γεύση, γνώση και δημιουργία. Η παρουσία της HORECANEXT στο πλευρό κορυφαίων διεθνούς φήμης και Ελλήνων chefs, επιβεβαίωσε τη θέση της εταιρείας ως ενεργό μέλος της κοινότητας που καθορίζει τις τάσεις στη γαστρονομία.

Εκπρόσωπος της HORECANEXT σημείωσε σχετικά "Για εμάς, η γαστρονομία είναι δημιουργία και πολιτισμός. Η συμμετοχή μας στο GastrosoΦy Fest αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας να υποστηρίζουμε κάθε επαγγελματία που σχεδιάζει και υλοποιεί ποιοτικές γαστρονομικές εμπειρίες. Η HORECANEXT και η HENDI βρίσκονται δίπλα στους σεφ και στους χώρους εστίασης, προσφέροντας τεχνογνωσία, εξοπλισμό και εργαλεία για να λειτουργούν με ακρίβεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην κουζίνα."

Με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων της παγκόσμιας και ελληνικής γαστρονομίας – μεταξύ των οποίων ο θρυλικός Massimo Bottura, οι Jeremy Chan, Isabella Poti, Kristian Baumann, καθώς και διακεκριμένοι Έλληνες chefs όπως οι Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος, Φίλιππος Χρονόπουλος, Νίκος Καραθάνος και Ανδρέας Καραπάνος– το GastrosoΦy Fest ανέδειξε την Ελλάδα ως διεθνές κέντρο γαστρονομικής δημιουργίας.