Η. Χατζηγεωργίου στο Athens Riviera Forum: «Η δημόσια περιουσία από αδρανές κεφάλαιο μετατρέπεται σε καταλύτη ανάπτυξης»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, συμμετείχε στο πάνελ «Real Estate Reinvented: Capital Flows, Urban Growth, and Sustainable Development» του Athens Riviera Forum, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της δημόσιας περιουσίας στη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η επικεφαλής της ΕΤΑΔ περιέγραψε τη στρατηγική της μετάβασης από την παθητική διαχείριση στην ενεργητική ανάπτυξη της δημόσιας περιουσίας και των ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ, υπογραμμίζοντας ότι «τα ακίνητα δεν αποτελούν απλώς περιουσιακά στοιχεία, αλλά στρατηγικά εργαλεία που δημιουργούν υπεραξία με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία».

Η δημόσια περιουσία παύει να είναι «αδρανές κεφάλαιο» και μετατρέπεται σε καταλύτη ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα, σημείωσε η κυρία Χατζηγεωργίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ΕΤΑΔ είναι διττό:

Στην οικονομία, με κινητοποίηση κεφαλαίων, προσέλκυση επενδύσεων και ενίσχυση των δημόσιων εσόδων σε βάθος χρόνου, όπως αποδεικνύεται από έργα στη Μαρίνα Ζέας και την Ακτή Βουλιαγμένης.





Στις τοπικές κοινωνίες, με τη δημιουργία νέων προορισμών, θέσεων εργασίας, τουριστικής ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημερινότητας, όπως συμβαίνει με τα Ξενία και τις ιαματικές πηγές Μεθάνων, έργο μοναδικής αξίας που περιλαμβάνει και την υπογραφή του Τσίλλερ.



Η στρατηγική υλοποιείται με πανελλαδική διασπορά επενδύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, ώστε το real estate να λειτουργεί ως μοχλός μετασχηματισμού που συνδυάζει οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανταπόδοση και βιώσιμη προοπτική.

Απαντώντας για την ανάπτυξη της Ακτής Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη από την ΕΤΑΔ, η επικεφαλής της ΕΤΑΔ σημείωσε ότι σύντομα θα γίνει η πρόσκληση των επενδυτικών σχημάτων να μετέχουν στη Β’ φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών, με στόχο να αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής έως το τέλος του έτους. Η κυρία Χατζηγεωργίου τόνισε τον κοινωνικό ρόλο της Ακτής Βουλιαγμένης, ως ενταγμένης και στον αστικό ιστό, με στόχο να παραμείνει προσβάσιμη στους πολίτες.