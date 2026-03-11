Η Grecotel ανακηρύσσεται «Luxury Hotel Company of the Year» στα TTG Luxury Awards 2026 για 2η συνεχή χρονιά

Η Grecotel κέρδισε το βραβείο “Luxury Hotel Company of the Year” στα TTG Luxury Awards 2026, τη σημαντικότερη διοργάνωση του τουριστικού κλάδου στην Αγγλία που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Chancery ROSEWOOD στο Λονδίνο.

Στην κατηγορία “Luxury Hotel Company of the Year” συνυποψήφιες ήταν οι εταιρίες Four Seasons, Mandarin Oriental Hotel Group, Melia Hotels International και Banyan Group ανάμεσα σε άλλες – η κατάκτηση του βραβείου σημαίνει και μια μεγάλη νίκη για την Ελλάδα, υπογραμμίζει την ξεχωριστή θέση της Grecotel στο διεθνές στερέωμα του luxury hospitality και αναδεικνύει την επιτυχημένη εξέλιξη του Ομίλου, που προάγει την ελληνική φιλοξενία σε όλον τον κόσμο.

Το TTG Luxury Award προστίθεται στην εντυπωσιακή συλλογή βραβείων της Grecotel που επίσης κέρδισε το βραβείο “Luxury Brand of the Year” στα Aspire Awards τον Νοέμβριο, την σημαντική διάκριση του Cape Sounio στα 101 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου της Tatler by Condé Nast Traveler, την ανώτατη διάκριση με δύο MICHELIN Keys και του Forbes Travel Guide για το ξενοδοχείο THE DOLLI στην Αθήνα.

Τα παραπάνω αποτελούν επιστέγασμα της μακροχρόνιας στρατηγικής και διαρκούς ανάπτυξης του Ομίλου, καθώς και μια έμπρακτη επιβράβευση του γνήσιου πνεύματος φιλοξενίας της εξαιρετικής ομάδας της Grecotel. Μιας "οικογένειας" 7.000 ανθρώπων που εργάζονται με πάθος διαχρονικά για να προσφέρουν το καλύτερο στους επισκέπτες τους.

Το 2026 για την Grecotel ξεκίνησε εντυπωσιακά και συνεχίζει με μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις: το ολοκαίνουργιο Creta Palace resort στην Κρήτη, το εξωτικό LUXME Kos στα Δωδεκάνησα, την ολοκλήρωση του πεντάστερου ξενοδοχείου Filoxenia στην Καλαμάτα και την αναγέννηση του Astir Palace στην ακριτική Αλεξανδρούπολη.

H Grecotel συγκαταλέγεται στα πλέον επιδραστικά luxury brands στον χώρο του τουρισμού, ενισχύοντας διαρκώς το αποτύπωμά της με εμβληματικά ξενοδοχεία και καινοτόμα προϊόντα. Στον πυρήνα της βρίσκεται το motto ‘Hotels and Resorts to Live’, δημιουργώντας αξέχαστα βιώματα για εκατομμύρια επισκέπτες που την επιλέγουν, πρεσβεύοντας την αυθεντική Ελλάδα που περήφανα εμπεριέχει σε κάθε έκφανση της φιλοξενίας της.