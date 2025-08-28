Η Google καταργεί θέσεις μάνατζερ για να αυξήσει την αποδοτικότητα

Η Google ενημέρωσε το προσωπικό της ότι έχει μειώσει κατά 35% τους μάνατζερ της εταιρείας που επιβλέπουν μικρές ομάδες, τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει, όπως αναφέρει το Business Insider.

Σε συνάντηση όλων των εργαζομένων που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ο Μπράιαν Γουέλ, αντιπρόεδρος ανάλυσης προσωπικού και απόδοσης, ανέφερε ότι οι αλλαγές αποτελούν μέρος της προσπάθειας μείωσης συνολικά των θέσεων μάνατζερ και διευθυντών στην Google. Οι δηλώσεις του Γουέλ αναφέρονταν σε μάνατζερ ομάδων με τρία άτομα ή λιγότερα, σύμφωνα με γνώστη του θέματος. Το CNBC μετέδωσε πρώτο την είδηση.

Η Google εδώ και πάνω από έναν χρόνο περιορίζει τα διοικητικά επίπεδα. Τον Δεκέμβριο είχε ενημερώσει το προσωπικό ότι μείωσε τις θέσεις μάνατζερ, διευθυντών και αντιπροέδρων κατά 10%.

Η Google δεν είναι η μόνη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας που «επιπεδώνει» τη δομή της για περισσότερη αποτελεσματικότητα. Microsoft, Amazon, Intel και Meta έχουν επίσης προβεί σε παρόμοιες κινήσεις, καταργώντας θέσεις μεσαίων στελεχών ώστε να επιταχύνουν τις εσωτερικές αποφάσεις.

Μέσα στο τελευταίο έτος, ορισμένες ομάδες της Google κατήργησαν έναν συγκεκριμένο ρόλο μηχανικού, που συνδύαζε αρμοδιότητες τεχνικού υπεύθυνου και μάνατζερ, γεγονός που πιθανότατα συνέβαλε στο ποσοστό μείωσης κατά 35%. Πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους μετακινήθηκαν σε άλλες θέσεις εντός της Google.

Οι αλλαγές δεν στοχεύουν μόνο στη μείωση των ρόλων μάνατζερ για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινή τους εργασία, με την ελπίδα να γίνουν πιο παραγωγικοί. Ο CEO Σουντάρ Πιτσάι είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι η Google εκτιμά πως οι μηχανικοί που χρησιμοποιούν ΑΙ βλέπουν αύξηση παραγωγικότητας έως 10%.

Εκπρόσωπος της Google αρνήθηκε να σχολιάσει.