Η Google παρουσίασε ένα απρόσμενο «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους χρήστες του Gmail που εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι με… αμήχανες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα μαθητικά τους χρόνια.

Σε μια αλλαγή που ζητούσαν εδώ και καιρό οι χρήστες, η εταιρεία επιτρέπει πλέον την αλλαγή της υπάρχουσας διεύθυνσης @gmail.com με νέα, χωρίς απώλεια δεδομένων ή υπηρεσιών, σύμφωνα με ενημέρωση στη σελίδα βοήθειας των λογαριασμών Google.

Ωστόσο, η σχετική οδηγία εμφανίζεται προς το παρόν μόνο στη χίντι έκδοση της σελίδας υποστήριξης της Google, γεγονός που υποδηλώνει ότι η λειτουργία ενδέχεται να ξεκινήσει αρχικά από την Ινδία ή αγορές όπου ομιλούνται τα χίντι.

Στη σελίδα υποστήριξης αναφέρεται ότι η δυνατότητα ενεργοποιείται σταδιακά για όλους τους χρήστες, κάτι που σημαίνει ότι η πλήρης παγκόσμια διάθεση αναμένεται, αλλά ίσως χρειαστεί χρόνος. Αντίθετα, η αγγλόφωνη έκδοση της ίδιας σελίδας εξακολουθεί να αναφέρει ότι οι διευθύνσεις @gmail.com «συνήθως δεν μπορούν να αλλάξουν». Η Google δεν απάντησε άμεσα σε ερώτημα του CNBC σχετικά με το ποιες περιοχές θα προηγηθούν.

Με βάση τη νέα πολιτική, όσοι αλλάξουν τη διεύθυνσή τους θα διατηρούν αυτόματα την παλιά ως ψευδώνυμο (alias). Τα μηνύματα που αποστέλλονται στην παλιά διεύθυνση θα συνεχίσουν να φτάνουν στα εισερχόμενα, ενώ η αρχική διεύθυνση θα παραμένει ενεργή για τη σύνδεση σε υπηρεσίες της Google, όπως το Drive, οι Χάρτες και το YouTube.

Μέχρι σήμερα, όσοι επιθυμούσαν νέα διεύθυνση Gmail έπρεπε να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό και να μεταφέρουν χειροκίνητα τα δεδομένα τους, μια χρονοβόρα και συχνά προβληματική διαδικασία, που μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε εφαρμογές τρίτων.

Η Google διαβεβαιώνει ότι όλα τα υπάρχοντα δεδομένα, όπως φωτογραφίες, μηνύματα και emails, παραμένουν ανέπαφα μετά την αλλαγή διεύθυνσης. Σύμφωνα με αυτόματη μετάφραση της σελίδας στα χίντι, οι χρήστες θα μπορούν επίσης να επαναχρησιμοποιήσουν την παλιά διεύθυνση στο μέλλον.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιορισμοί: όσοι αλλάξουν τη διεύθυνση Gmail δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα για διάστημα 12 μηνών, ούτε να διαγράψουν τη νέα διεύθυνση που θα επιλέξουν.

Η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την αλλαγή, η οποία φαίνεται ότι εντοπίστηκε αρχικά σε φόρουμ χρηστών και τεχνολογικές κοινότητες