Η Generali ξεκινά δυναμικά το Στρατηγικό Σχέδιο «Lifetime Partner 27: Driving Excellence» με ισχυρή ανάπτυξη στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, Ζωής και Διαχείρισης Κεφαλαίων

Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Generali (κλείσιμο στις 30 Ιουνίου), που ξεκινά δυναμικά το Στρατηγικό Σχέδιο «Lifetime Partner 27: Driving Excellence» με ισχυρή ανάπτυξη στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, Ζωής και Διαχείρισης Κεφαλαίων. Υπήρξαν:

Συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα: €50,5 δισ. (+0,9%), κυρίως λόγω ανάπτυξης στις Γενικές Ασφαλίσεις (+7,6%)

Καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής: €6,3 δισ., θετικές σε όλες τις επιχειρηματικές γραμμές, με κυριότερη συμβολή από τα προϊόντα προστασίας & υγείας και τα μικτά & unit-linked

Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών – Εξόδων (Combined Ratio): Βελτίωση στο 91,0% (-1,4 π.μ.)

Ο μη προεξοφλημένος Συνδυασμένος Δείκτης Combined Ratio συνέχισε την ανοδική πορεία στο 93,1% (-1,8 π.μ.)

Λειτουργικό αποτέλεσμα: Ισχυρή αύξηση στα €4,0 δισ. (+8,7%), με συμβολή από Γενικές Ασφαλίσεις, Ζωής και Διαχείριση Κεφαλαίων

Προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα: Ανήλθε σε €2,2 δισ. (+10,4%) χάρη στην εξαιρετική λειτουργική επίδοση του Ομίλου

Προσαρμοσμένο Κέρδος Ανά Μετοχή (EPS): €1,47 (+12,5%)

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση: Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (Solvency Ratio) ανήλθε σε 212% (210% για το 2024) χάρη στη σταθερή οργανική δημιουργία κεφαλαίου και λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €500 εκατ.

Ο Generali Group CEO, Phillipe Donnet, δήλωσε: «Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν την πολύ δυνατή εκκίνηση του Στρατηγικού Σχεδίου “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, με θετική επίδοση σε όλους τους τομείς Ασφαλίσεων και στην παγκόσμια πλατφόρμα Διαχείρισης Κεφαλαίων.

Στις Ασφαλίσεις, οι Γενικές Ασφαλίσεις σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη σε όλες τις βασικές αγορές μας, χάρη στη στρατηγική μας για μεγιστοποίηση της κερδοφόρας ανάπτυξης, ενώ οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ενισχυμένες από τις προτιμώμενες επιχειρηματικές μας γραμμές. Η πλατφόρμα Διαχείρισης Κεφαλαίων, επίσης σημείωσε ισχυρές επιδόσεις, με σημαντική συνεισφορά από την Conning. Επιτύχαμε αυτά τα πολύ θετικά αποτελέσματα χάρη στις προσπάθειες όλων των συναδέλφων και των Δικτύων μας. Θα αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική, επιδιώκοντας την Αριστεία ως Lifetime Partner των ασφαλισμένων μας, ενισχύοντας τις βασικές μας δυνατότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στις ξεκάθαρες προτεραιότητες του στρατηγικού μας σχεδίου και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών».