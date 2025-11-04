Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Ευρωκλινικής Αθηνών από την Generali Hellas

Στις 3 Νοεμβρίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα, με την Απόφαση υπ’ αριθ. 892/2025, τη συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία GENERALI HELLAS Α.Α.Ε. επί της «Γενικής Κλινικής – Διαγνωστικού Θεραπευτικού Χειρουργικού Κέντρου Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011.

Η συναλλαγή αφορά τις σχετικές αγορές υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας – διαγνωστικών κέντρων, όπου εντοπίζονται κάθετες σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, έκρινε ότι, αν και η πράξη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, δεν μεταβάλλει ουσιωδώς τις συνθήκες ανταγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν εγείρει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις της αποτελεσματικής λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού www.epant.gr.





