Η επιστροφή της Motor Oil: Καθαρά κέρδη 453 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Σε ένα περιβάλλον με υψηλά περιθώρια διύλισης, χωρίς έκτακτες εισφορές και με τη μονάδα που είχε καταστραφεί από τη φωτιά πέρσι να λειτουργεί κανονικά από τον Αύγουστο, η Motor Oil εμφάνισε ένα ισχυρό μείγμα αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο και το 9μηνο του 2025. Το τρίτο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 289,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 137,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα έσοδα το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν στα 3,21 δισ. ευρώ, έναντι 3,13 δισ. ευρώ το 9μηνο του 2024.

Στο 9μηνο του 2025, ο όμιλος εμφανίζει καθαρά κέρδη 453,21 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από τα αντίστοιχα περυσινά, στα 224 εκατ. ευρώ, ενώ ο τζίρος υποχώρησε στα 8,47 δισ. ευρώ από 9,36 δισ. ευρώ πέρυσι.

H εταιρεία θα μοιράσει προμέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή με την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος να έχει οριστεί για τις 23 Δεκεμβρίου.