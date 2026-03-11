Η Ελλάδα στην κορυφή του παγκόσμιου yachting για το 2025

Η Riginos Yachts, εταιρεία με πολυετή δραστηριότητα στον κλάδο του yachting, παρουσιάζει τα επίσημα στοιχεία της αγοράς για το 2025, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως τον απόλυτο κυρίαρχο του παγκόσμιου yachting. Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση διεθνώς σε αριθμό διαθέσιμων ιστιοπλοϊκών σκαφών, εδραιώνοντας τη θέση της ως σημείο αναφοράς για τον θαλάσσιο τουρισμό.

Παγκόσμια πρωτιά σε διαθεσιμότητα στόλου

Για το 2025, η Ελλάδα κατέκτησε την παγκόσμια πρωτιά, διαθέτοντας τον μεγαλύτερο αριθμό σκαφών διαθέσιμων προς ναύλωση και ξεπερνώντας παραδοσιακούς ανταγωνιστές. Με συνολικά 3.030 διαθέσιμα σκάφη, εκ των οποίων τα 904 είναι catamaran, η χώρα μας ηγείται της διεθνούς κατάταξης, με την Κροατία να ακολουθεί με 2.531 σκάφη, την Ιταλία με 1.282 σκάφη, τη Γαλλία με 970 σκάφη και την Τουρκία με 578 σκάφη.

Αυτή η υπεροχή γίνεται ακόμη πιο εμφανής στην premium κατηγορία των catamaran, όπου ο ελληνικός στόλος υπερτερεί σημαντικά του διεθνούς ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την Riginos Yachts, η Ελλάδα διαθέτει σχεδόν τα διπλάσια catamaran σε σχέση με την Κροατία, η οποία αγγίζει τον αριθμό των 501 catamaran, ενώ η Ιταλία ακολουθεί με 438. Ακόμα χαμηλότερα κινούνται η Γαλλία και η Τουρκία, με 72 και 146 catamaran αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της χώρας μας στην κατηγορία. Η κατηγορία κερδίζει διαρκώς έδαφος στις προτιμήσεις των ναυλωτών, προσφέροντας την άνεση, τη σταθερότητα και την πολυτέλεια που αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης.

Κυριαρχία των Lagoon και Bali και δημοφιλείς προορισμοί

Η εντυπωσιακή άνοδος του ελληνικού yachting αποτυπώνεται και στην κυριαρχία συγκεκριμένων μοντέλων catamaran, τα οποία μονοπωλούν το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς. Τα Lagoon 42, Lagoon 46 και Lagoon 40 επιβεβαιώνουν τη διαχρονική τους υπεροχή ως τα πλέον δημοφιλή σκάφη στις ελληνικές θάλασσες, ενώ η ισχυρή παρουσία των Bali 4.2, Bali 4.6 και Bali Catspace αναδεικνύει την ξεκάθαρη τάση προς σκάφη που προσφέρουν το ιδανικό περιβάλλον για πολυήμερες διακοπές.

Σε επίπεδο προορισμών, οι κυριότερες περιοχές στην Ελλάδα που διαθέτουν σκάφη προς ναύλωση εντοπίζονται στην Αθήνα, με κυρίαρχες τις μαρίνες του Αλίμου και του Λαυρίου. Το Ιόνιο ακολουθεί με σταθερά υψηλή ζήτηση, με σκάφη κυρίως στη Λευκάδα, την Κέρκυρα και την Πρέβεζα, προσελκύοντας ιδιαίτερα ναυλωτές από αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Προκλήσεις του κλάδου

Παρά τη σταθερά ηγετική πορεία της χώρας στον τομέα του yachting, η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς συνδέεται άμεσα με την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος μαρινών, λειτουργούν ανασταλτικά για τη δυναμική του κλάδου. Παράλληλα, η έλλειψη επαρκών χερσαίων εγκαταστάσεων και καρνάγιων, απαραίτητων για την ανέλκυση, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των σκαφών, δυσχεραίνει τη λειτουργία του κλάδου, με το ζήτημα να εντοπίζεται εντονότερα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Επιπλέον, το ασταθές διεθνές περιβάλλον και οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει μια στάση αναμονής και αυξημένης ανασφάλειας στους εν δυνάμει πελάτες, αλλά και σε όσους έχουν ήδη κάνει κρατήσεις για το επόμενο διάστημα, επηρεάζοντας τη συνολική ζήτηση στην αγορά.

Η Μαριλένα Βέττα, Chartering Manager της Riginos Yachts, δήλωσε: «Τα στοιχεία του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως ο κορυφαίος προορισμός yachting παγκοσμίως. Για να διατηρηθεί, ωστόσο, αυτή η δυναμική είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αφορούν στις υποδομές, με κυριότερες την έλλειψη διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού και το αυξημένο κόστος των μαρινών».

Ποιότητα και νεότητα στόλου

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι η ξεκάθαρη προτίμηση των ναυλωτών σε νεότερα σκάφη. Τα σκάφη κατασκευής από το 2019 έως το 2025 συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος στις κρατήσεις, καθώς οι πελάτες φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν υψηλότερο ναύλο για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τις σύγχρονες παροχές που προσφέρει ένας νεότερος στόλος.

Επιδιώκοντας τη διατήρηση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού στόλου, η Riginos Yachts διαθέτει κατά κύριο λόγο σκάφη κατασκευής από το 2020 και έπειτα, προσφέροντας στους ναυλωτές πολυτέλεια, άνεση και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη προσθήκη του Bali 5.8, ενός από τα νεότερα μοντέλα του ναυπηγείου της Bali, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην παροχή υπηρεσιών που εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις του σύγχρονου τουρισμού.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου οι ναυλωτές φρόντιζαν να εξασφαλίσουν εγκαίρως το σκάφος της επιλογής τους, φέτος παρατηρείται έντονη στροφή προς κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τη νέα πραγματικότητα της αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία και αποφάσεις που λαμβάνονται πολύ κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης.

Κόστος

Παρά την αντίληψη ότι οι διακοπές με σκάφος αποτελούν επιλογή υψηλού κόστους, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι παραμένουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εναλλακτική συγκριτικά με τη διαμονή σε πολυτελή καταλύματα ή βίλες. Ενδεικτικά, η ενοικίαση ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους ξεκινά από 3.000€ την εβδομάδα, προσφέροντας σε μία παρέα 6-8 ατόμων όχι μόνο διαμονή, αλλά και τη δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης και εξερεύνησης νέων προορισμών μέσα σε μία μόνο εβδομάδα, ένα πλεονέκτημα που κανένα συμβατικό κατάλυμα δεν μπορεί να προσφέρει. Η τελική διαμόρφωση του κόστους εξαρτάται από τον τύπο του σκάφους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ επηρεάζεται σημαντικά από τη χρονική περίοδο, με τη ζήτηση και τις τιμές να κορυφώνονται κατά την υψηλή περίοδο (high season) του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Παράλληλα, πέρα από τον τομέα των ναυλώσεων καταμαράν και μηχανοκίνητων σκαφών, η Riginos Yachts ενισχύει την πολυεπίπεδη παρουσία της στον κλάδο μέσω της δραστηριοποίησής της στην πώληση καινούργιων και μεταχειρισμένων σκαφών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της σύγχρονης αγοράς.