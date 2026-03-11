Η Eli Lilly σχεδιάζει να επενδύσει 3 δισ. δολάρια στην Κίνα την επόμενη δεκαετία για να δημιουργήσει παραγωγική ικανότητα για το πειραματικό φάρμακο orforglipron, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία την Τετάρτη.

Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για την κυκλοφορία του orforglipron στην κινεζική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων στα τέλη του 2025, ανέφερε η Lilly σε δήλωση στο WeChat.

Το orforglipron, ένας μη πεπτιδικός αγωνιστής GLP-1 που χορηγείται μία φορά την ημέρα από το στόμα, βοήθησε υπέρβαρους ενήλικες χωρίς διαβήτη να χάσουν το 12,4% του σωματικού τους βάρους σε 72 εβδομάδες με τη μέγιστη δόση σε μια δοκιμή τελικού σταδίου. Όπως αναφέρει το investing, σε άλλη μελέτη, το orforglipron βοήθησε στη διατήρηση της απώλειας βάρους σε ασθενείς που άλλαξαν από την ένεση GLP-1, γνωστή ως Zepbound στις ΗΠΑ, και το ανταγωνιστικό Wegovy της Novo Nordisk.

Η Lilly δήλωσε ότι στοχεύει να δημιουργήσει ένα τοπικό σύστημα παραγωγής και προμήθειας για στοματικές στερεές φαρμακευτικές μορφές. Η εταιρεία είναι η τελευταία δυτική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης που ανακοίνωσε πρόσθετα επενδυτικά σχέδια παραγωγής στην Κίνα, μετά τις Haleon και AstraZeneca νωρίτερα φέτος.

Η ανακοίνωση της Lilly έρχεται πριν από τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Σι Τζινπίνγκ αυτό το μήνα.