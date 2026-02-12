Η DIMAND φέρνει τις μέλισσες στην καρδιά της πόλης

Πρόκειται για την πρώτη φορά που κυψέλες φιλοξενούνται σε ταράτσα σύγχρονου κτιρίου γραφείων στον πυκνό αστικό ιστό, ενισχύοντας έμπρακτα τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

Σε μια από τις πιο πυκνοδομημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μόλις 2 – 2,5 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο, η συγκεκριμένη δράση έρχεται να αναδείξει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα σύγχρονα κτίρια στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας την αστική μελισσοκομία και πρασινίζοντας τις ταράτσες στις γειτονιές.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, περισσότερες από 30.000 μέλισσες φιλοξενούνται στο φυτεμένο δώμα του ΜΙΝΙΟΝ, συμβάλλοντας στην επικονίαση εκατομμυρίων φυτών και λουλουδιών. Μέσα από τη δράση τους, ενισχύεται η αστική βλάστηση, βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα και δημιουργούνται συνθήκες για ένα πιο ανθεκτικό και υγιές αστικό οικοσύστημα.

@Jim Georgosopoulos

Οι μέλισσες, ως βασικοί επικονιαστές, αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η παρουσία τους στον αστικό ιστό, έχει και κοινωνική διάσταση, λειτουργεί ταυτόχρονα εκπαιδευτικά, ευαισθητοποιώντας τους κατοίκους και ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται, σε συνεργασία με τον οργανισμό Bee for Planet, στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG της DIMAND και εντάσσεται στη συνολική της προσέγγιση για την ανάπτυξη «πράσινων» και βιώσιμων κτιρίων που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η Βίκυ Αναγνωστοπούλου, Head of CSR του Ομίλου DIMAND, επισημαίνει: «Κάθε πρωτοβουλία μας ξεκινά με ένα βασικό ερώτημα: ποιο αποτύπωμα αφήνουμε στην πόλη; Με τη συγκεκριμένη δράση επιλέξαμε μια λύση που συνδυάζει φροντίδα, συνέπεια και πραγματική περιβαλλοντική επίδραση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση του αστικού τοπίου».

Η Ευαγγελία Γκλεζάκου, Senior Sustainability Manager του Ομίλου DIMAND, προσθέτει: «Για εμάς, η βιωσιμότητα είναι πράξη. Μικρές, μελετημένες κινήσεις που, όπως οι μέλισσες, μπορεί να περνούν απαρατήρητες, αλλά αφήνουν βαθύ και ουσιαστικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στην κοινωνία».

Όπως δηλώνει η Μαρία Τουτουδάκη, Head of Marketing & Communications του Ομίλου DIMAND: «Με το μότο “bee THE CHANGE”, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η αλλαγή ξεκινά από εμάς. Στη DIMAND, στηρίζουμε έμπρακτα τη βιοποικιλότητα, φέρνοντας τις μέλισσες στον αστικό ιστό. Επενδύουμε σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για ένα πιο συλλογικό μέλλον και πόλεις βιώσιμες και ανθεκτικές».

Ευαγγελία Γκλεζάκου (Senior Sustainability Manager), Βίκυ Αναγνωστοπούλου (Head of CSR), Μαρία Τουτουδάκη (Head of Marketing & Communications)@Jim Georgosopoulos

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το εμβληματικό κτίριο αποκτά έναν ακόμη σύγχρονο ρόλο, λειτουργώντας ως πρότυπο περιβαλλοντικής καινοτομίας και υπεύθυνης αστικής ανάπτυξης.

Η εγκατάσταση των μελισσιών στο ΜΙΝΙΟΝ αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της DIMAND να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο των ταρατσών και των αστικών επιφανειών, μετατρέποντάς τες σε ζωντανούς χώρους πρασίνου και ζωής.