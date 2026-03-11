Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει το Υποέργο 5 για την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής του ΕΚΔΔΑ

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την υλοποίηση του Υποέργου 5 με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού» (ΑΑΣ 379453), που αφορά την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του «SUB4. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα» (Δράση 16972 του Υπουργείου Εσωτερικών) με MIS: 5150174, και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας, της ασφάλειας και της επιχειρησιακής συνέχειας, το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Αναβάθμιση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής (εξοπλισμός δικτύου, αποθήκευσης, ασφάλειας και συστημικό λογισμικό).

Αναβάθμιση εξοπλισμού προσωπικού και εργαστηρίων, με προμήθεια σταθμών εργασίας, φορητών υπολογιστών, UPS, περιφερειακών, εκτυπωτών δικτύου, scanners, διαδραστικών πινάκων κ.ά.

Μετάβαση/υπηρεσίες εγκατάστασης και μεταφοράς σε περιβάλλον Microsoft 365, με δημιουργία χρηστών/ομάδων, ενεργοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταφορά mailboxes, OneDrive/SharePoint και μεταφορά κοινών αρχείων με τα αντίστοιχα δικαιώματα.

Προμήθεια και θέση σε λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων & Ψηφιακών Υπογραφών.

Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας.

Ο κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και CEO της Cosmos Business Systems δήλωσε:

«Η ανάληψη του έργου για το ΕΚΔΔΑ αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία για την Cosmos Business Systems, καθώς συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων ενός καίριου εθνικού φορέα. Με στοχευμένες τεχνολογικές παρεμβάσεις σε υποδομές, ασφάλεια και παραγωγικότητα, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος λειτουργίας, που υποστηρίζει έμπρακτα την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.»