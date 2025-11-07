Η Coca-Cola και το Crats Fried Chicken ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα φαντασμαγορικό opening party στο Περιστέρι!

Με ένα εντυπωσιακό Coca-Cola Opening Party, η αλυσίδα Crats Fried Chicken εγκαινιάζει το τρίτο της κατάστημα στην Αθήνα, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στην οδό Αιμιλίου Βεάκη 23 στο Περιστέρι.

Η συνεργασία αυτή φέρνει στο κοινό ένα αυθεντικό street event γεμάτο μουσική, δώρα και θετική ενέργεια. Από τις 20.00, αγαπημένες μουσικές επιλογές από το DJ set, δροσερές Coca-Cola Zero, και το crispy signature menu του Crats, υπόσχονται την πιο απολαυστική βραδιά του φθινοπώρου.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τρεις μοναδικές επιλογές Lunch Box με Coca-Cola Zero, να συμμετάσχει σε διαδραστικό παιχνίδι, και να διεκδικήσει επιτόπου δώρα!

Η ενεργοποίηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο πρωτοβουλιών που υλοποιεί η Coca-Cola Τρία Έψιλον, για να στηρίζει έμπρακτα τους πελάτες της, τόσο μέσα από το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, όσο και με μοναδικές ενεργοποιήσεις που προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες στους καταναλωτές, με όραμα να αποτελεί τον προτιμητέο 24/7 συνεργάτη.

Η ιστορία πίσω από το Crats

Γεννημένο στη Θεσσαλονίκη, το Crats Fried Chicken ξεκίνησε με ένα απλό όραμα: να προσφέρει το πιο αυθεντικό και value-for-money τηγανητό κοτόπουλο στην Ελλάδα.

Μέσα σε λίγα χρόνια, το Crats εξελίχθηκε σε μεγάλη ελληνική αλυσίδα fried chicken, με συνεχείς επεκτάσεις, signature προϊόντα και φανατικούς πελάτες που αναγνωρίζουν τη φρεσκάδα, την ποιότητα και τον χαρακτήρα του brand.

Το νέο κατάστημα στο Περιστέρι σηματοδοτεί τη συνέχιση της στρατηγικής επέκτασης στην Αττική, με όραμα τη δημιουργία δέκα καταστημάτων Crats στην Αθήνα μέσα στα επόμενα χρόνια.