Η Club Hotel Casino Loutraki φιλοξένησε το Φεστιβάλ Γαστρονομίας «Taste of Loutraki - The Corinthian Food Festival 2024»

Η Club Hotel Casino Loutraki, συμμετείχε και φιλοξένησε το «Taste of Loutraki - The Corinthian Food Festival 2024», ένα μοναδικό φεστιβάλ γαστρονομίας με πρωταγωνιστές τα προϊόντα της Κορινθιακής γης που πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι, από τις 31 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου. Το Taste Of Loutraki - The Korinthian Food Festival, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί πλέον θεσμό τόσο για την πόλη του Λουτρακίου, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, με τον Όμιλο Comer και τη συμμετοχή των ξενοδοχείων Club Hotel Casino Loutraki & Wyndham Loutraki Poseidon Resort να είναι ένας από τους μεγάλους χορηγούς.

Tην Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 στο συνεδριακό κέντρο του πεντάστερου Club Hotel Casino Loutraki έλαβε χώρα το εναρκτήριο event του φεστιβάλ. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, κ. Γιώργος Γκιώνης, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου και πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων με τον κ. Γιάννη Τσεκούρα, Commercial Director να καλωσορίζει το φεστιβάλ στην Club Hotel Casino Loutraki και το Λουτράκι, χαιρετίζοντας την εκδήλωση.

Ακολούθησε μια μαγευτική βραδιά με κοκτέιλ στο deck του Admiral Bar, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν ιδιαίτερες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του σεφ με παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής και ειδικά διαμορφωμένα cocktail, απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα στις πισίνες και τους κήπους του πολυτελούς ξενοδοχείου με φόντο το υπέροχο ηλιοβασίλεμα στον Κορινθιακό Κόλπο.

Η εκδήλωση καλύφθηκε τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΙ, με τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Γκιώνη και τον κ. Θανάση Τσατσούλη, Διευθυντή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Club Hotel Casino Loutraki, να παραθέτουν δηλώσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία του φεστιβάλ για την τοπική κοινότητα και την ενίσχυση του τουρισμού.

Ειδικότερα, ο κ. Θανάσης Τσατσούλης δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε το Taste of Loutraki, ένα πρωτότυπο πολυθεματικό γαστρονομικό φεστιβάλ, που φέρνει σε επαφή το κοινό με τα προϊόντα της Κορινθιακής γης. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας του Λουτρακίου και της Κορινθίας, καθώς και η προσέλκυση επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό».

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου Φεστιβάλ, στο ατμοσφαιρικό Lobby Bar του Club Hotel Casino Loutraki, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα εξαιρετικά σχεδιασμένο μενού, με προνομιακές τιμές, που επιμελήθηκε ο pastry chef και η ακαταμάχητη ομάδα του ξενοδοχείου. Το μενού περιλάμβανε παραδοσιακές γλυκές λιχουδιές από το Λουτράκι και την Κορινθία, όπως καφέ με λουκούμια Γερανείων, καθώς και το signature cocktail που δημιουργήθηκε ειδικά για το Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ «Taste of Loutraki» αναδεικνύει την πλούσια γαστρονομική παράδοση με μια σειρά από ενδιαφέροντα workshops, masterclasses και ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Τουριστικό Οργανισμό Λουτρακίου, τον Σύλλογο Επισιτιστικών Λουτρακίου «Ο Ξένιος Ζευς» και το Επιμελητήριο Κορινθίας, τελώντας υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, προβάλλοντας τη μοναδικότητα των τοπικών προϊόντων. Με μια πληθώρα γευστικών επιλογών, το φεστιβάλ προσφέρει μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους επισκέπτες, ενισχύοντας τη θέση του ως το απόλυτο γαστρονομικό γεγονός της χρονιάς.