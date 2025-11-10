Η Black Friday ξεκινάει στη Vodafone και τα έχει όλα

Η φετινή Black Friday ξεκινάει στη Vodafone, συνδυάζοντας τις πιο χαμηλές τιμές, με την απόλυτη ευκολία πληρωμής που προσφέρει το Vodafone Flex. Από premium smartphones και tablets, μέχρι Smart TVs και αξεσουάρ, στη Vodafone κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να βρει αυτό που χρειάζεται και να το αποκτήσει χωρίς πολλά-πολλά.

Αναλυτικότερα, όσοι επισκεφθούν ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop έως και την 1/12/, θα βρουν μοναδικές προσφορές σε smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ από τα πιο γνωστά brands όπως Samsung, Apple, Xiaomi και άλλα. Ενώ, με το πρόγραμμα Vodafone Flex, μπορούν να αποκτήσουν τα προϊόντα τεχνολογίας που θέλουν, άτοκα και χωρίς κάρτα, σε έως 24 άτοκες δόσεις, απευθείας στον Vodafone λογαριασμό τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν:

Smartphones για κάθε ανάγκη και budget

Samsung Galaxy S25 5G 128GB από 949€ σε 699€ ή 29,13€ / μήνα

Xiaomi 15T 5G 256GB από 649€ σε 499€ ή 20,79€ / μήνα

Redmi Note 14 Pro 5G 256GB από 398,99€ σε 279€ ή 11,63€ / μήνα

Redmi 15C 5G 256GB από 178,99€ σε 129€ ή 5,38€ / μήνα

Redmi Note 14 5G 128GB από 259€ σε 199€ ή 8,29€ / μήνα

Samsung Galaxy A26 5G 128GB από 299€ σε 229€ ή 9,54€ / μήνα

Samsung Galaxy A56 5G 128GB από 499€ σε 399€ ή 16,63€ / μήνα

Samsung Galaxy A36 5G 128GB από 398,99€ σε 299€ ή 12,46€ / μήνα

iPhone 16e 5G 128GB από 659€ σε 599€ ή 24,96€ / μήνα

Tablets για εργασία, ψυχαγωγία και εκπαίδευση

Redmi Pad 2 WiFi από 199€ σε 139€ ή 5,79€ / μήνα

Samsung Galaxy Tab A9 WiFi από 158,99€ σε 129€ ή 5,38€ / μήνα

Samsung Galaxy Tab A9 4G από 199€ σε 169€ ή 7,04€ / μήνα

TCL 10L Gen 2 WiFi από 109€ σε 99€ ή FLEX 4,13€ / μήνα

Smart TVs για ψυχαγωγία υψηλής ανάλυσης

TCL P6K LED 55” από 369€ σε 299€ ή 12,46€ / μήνα

Xiaomi A Pro 43” QLED 4K 2026 από 369€ σε 289€ ή 12,04€ / μήνα

Samsung Q7F QLED 4K 43” από 449€ σε 399€ ή 16,63€ / μήνα

Αξεσουάρ που ολοκληρώνουν την εμπειρία