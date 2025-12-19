Η ΒΙΚΟΣ COLA «τρέχει» στο Athens Santa Run 2025

Η ΒΙΚΟΣ COLA σε Christmas mood δίνει ραντεβού στο Athens Santa Run 2025 ως Silver Sponsor, σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή που συνδυάζει τη μαγεία των εορτών και την προσφορά στην κοινωνία.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 10:00 π.μ., το Santa Run 2,8 χλμ. ξεκινά από το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών και διασχίζει iconic σημεία του κέντρου με φόντο την Ακρόπολη. Η πόλη μπαίνει σε festive mode, γεμίζοντας ενέργεια, χαμόγελα και christmas vibes και φυσικά την αγαπημένη ΒΙΚΟΣ COLA που θα δώσει δυναμικά το γιορτινό της παρών.

Μέρος των εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), με τη ΒΙΚΟΣ COLA να βρίσκεται εκεί όπου η προσφορά γίνεται πράξη, ενισχύοντας δράσεις που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Με δίψα για Χριστούγεννα, η ΒΙΚΟΣ COLA φέρνει τη μοναδική γεύση της στο Athens Santa Run, υπενθυμίζοντάς μας ότι τα Χριστούγεννα αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζονται με την προσφορά.