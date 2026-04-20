Η Bernstein αξιολογεί εκ νέου τη μετοχή της RTX εν όψει των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου

Η Bernstein SocGen Group επιβεβαίωσε τη σύσταση «Market Perform» για την RTX Corp. με στόχο τιμής τα 204 δολάρια, εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου της εταιρείας. Η μετοχή κατέγραψε απόδοση 55% κατά το τελευταίο έτος, αν και η ανάλυση της InvestingPro υποδηλώνει ότι ενδέχεται να είναι υπερτιμημένη στα τρέχοντα επίπεδα σε σχέση με την εύλογη αξία της.

Σύμφωνα με το investing, η RTX έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου πριν από το άνοιγμα της αγοράς την Τρίτη στις 22 Απριλίου. Σύμφωνα με τις συμβουλές της InvestingPro, οκτώ αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη της εταιρείας για την επόμενη περίοδο, σηματοδοτώντας θετικό κλίμα εν όψει της ανακοίνωσης.

H RTX Corp αντιμετωπίζει υψηλή ζήτηση για τακτικούς πυραύλους και εξοπλισμό πυραυλικής άμυνας, προκειμένου να ανασυγκροτήσει τα αποθέματα που εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Αυτή η ζήτηση έρχεται να προστεθεί στα προηγούμενα σχέδια για επιταχυνόμενη παραγωγή, με σκοπό την κάλυψη των εξαγωγικών αναγκών και των εργασιών των ΗΠΑ για το Golden Dome.

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή πλαίσια ανάπτυξης για βασικά προγράμματα, όπως τα Tomahawk, AMRAAM και SM-3. Η εταιρεία σημείωσε ότι αυτή η επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης ευθυγραμμίζεται με την πρόταση του προϋπολογισμού άμυνας του Τραμπ για το 2027.

Η Bernstein δήλωσε ότι θα παρακολουθεί κατά πόσο μπορεί να επιταχυνθεί περαιτέρω η παραγωγή και πού υπάρχουν εμπόδια στη διαδικασία κατασκευής.

Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Raytheon, θυγατρική της RTX, παρέδωσε τα πρώτα της συστήματα Next Generation Jammer στην Βασιλική Αεροπορία της Αυστραλίας. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αερομεταφερόμενης ηλεκτρονικής επίθεσης.

Επιπλέον, η Raytheon εξασφάλισε σύμβαση ύψους 234,7 εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για το πρόγραμμα «Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile Extended Range Transition to Production». Η σύμβαση αυτή αφορά τη μετάβαση του πυραύλου σε πλήρη παραγωγή, με τις εργασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Απρίλιο του 2030.