Η Arxis άντλησε 1,13 δισ. δολάρια σε αρχική δημόσια προσφορά στις ΗΠΑ

Ο κατασκευαστής αεροδιαστημικών εξαρτημάτων Arxis ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συγκέντρωσε 1,13 δισ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στις ΗΠΑ, μετά την τιμολόγηση των μετοχών στα 28 δολάρια η καθεμία.

Η εταιρεία με έδρα το Μπλούμφιλντ, Κονέκτικατ, πούλησε 40,5 εκατομμύρια μετοχές στο πλαίσιο της αναβαθμισμένης προσφοράς, στο ανώτερο όριο του εύρους τιμολόγησης που είχε ανακοινωθεί, μεταξύ 25 και 28 δολαρίων ανά μετοχή.

Η εισαγωγή στην αγορά έρχεται καθώς οι προμηθευτές αεροδιαστημικής αξιοποιούν τις χρηματιστηριακές αγορές για να χρηματοδοτήσουν την επέκτασή τους και να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση από πελάτες της εμπορικής αεροπορίας και της άμυνας, ενώ η επενδυτική όρεξη για βιομηχανικές εισαγωγές παραμένει ισχυρή.

Παράλληλα, οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, έχουν αναδιαμορφώσει τη ζήτηση για αεροδιαστημικό και αμυντικό εξοπλισμό, καθώς οι χώρες αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες και οι επενδυτές στρέφονται σε ανθεκτικά βιομηχανικά ονόματα που μπορούν να απορροφήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις των συγκρούσεων.

Η Arxis κατασκευάζει ηλεκτρονικά και μηχανικά εξαρτήματα, όπως στεγανοποιήσεις, παρεμβύσματα και μεταλλικά υφάσματα για την αεροδιαστημική και την άμυνα, την ιατρική τεχνολογία και εξειδικευμένες βιομηχανικές αγορές.

Υπό την ιδιοκτησία της επενδυτικής εταιρείας Arcline, η Arxis έχει επεκταθεί μέσω περισσότερων από 30 εξαγορών από το 2019, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της ανταγωνίστριας Kaman έναντι 1,8 δισ. δολαρίων το 2024.