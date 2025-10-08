Η Amazon επενδύει 1 δισ. ευρώ στο Βέλγιο μέχρι το 2027

Η Amazon σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο Βέλγιο από το 2025 έως το 2027, ανέφερε η εφημερίδα L'Echo την Τετάρτη.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός θα αναπτύξει υποδομές και θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τον βελγικό ταχυδρομικό φορέα Bpost και τις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώσει τις αλυσίδες εφοδιασμού της στο Βέλγιο, ώστε να μπορεί να προσφέρει παράδοση την ίδια ημέρα, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη την επικεφαλής της Amazon για το Βέλγιο και την Ολλανδία, Εύα Φάικτ.

Η Amazon απασχολεί 400 άτομα στο Βέλγιο και έχει επενδύσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία δέκα χρόνια, ανέφερε η L'Echo.