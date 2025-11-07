Η Amazon επεκτείνει παγκοσμίως τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλού κόστους

Η Amazon ανακοίνωσε την Παρασκευή την επέκταση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλού κόστους σε 14 επιπλέον αγορές, με την ονομασία Amazon Bazaar, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ανταγωνιστεί Κινέζους αντιπάλους, όπως οι Shein και Temu της PDD Holding.

Η επέκταση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι υψηλοί δασμοί εισαγωγών, που επέβαλε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επηρεάζουν το καταναλωτικό κλίμα, ιδιαίτερα στις ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος, οι οποίες αναζητούν φθηνότερες επιλογές.

Η νέα εφαρμογή, που μοιάζει με την Amazon Haul, θα προσφέρει προϊόντα κυρίως σε τιμές κάτω των 10 δολαρίων, ενώ κάποια αντικείμενα θα πωλούνται ακόμη και προς 2 δολάρια, καλύπτοντας είδη οικιακής χρήσης και μόδας, σύμφωνα με την εταιρεία.

Μεταξύ των νεότερων αγορών στις οποίες επεκτείνεται η υπηρεσία περιλαμβάνονται το Χονγκ Κονγκ, οι Φιλιππίνες και η Ταϊβάν.